Leicester empata com penúltimo e fica a 10 pontos do Liverpool

O Leicester perdeu força na briga pelo título do Campeonato Inglês. Neste sábado (14), o time do técnico Brendan Rodgers só empatou em 1 a 1 com o vice-lanterna Norwich em casa, no King Power Stadium, e ficou ainda mais longe do líder Liverpool. De quebra, viu sua série de oito vitórias consecutivas no torneio ser derrubada.

Agora, 10 pontos separam o vice-líder Leicester, que soma 39, do líder Liverpool. A diferença aumentou porque o time treinado por Jürgen Klopp derrotou, também neste sábado, o lanterna Watford. Penúltimo colocado, o Norwich soma 12 pontos e não dá mostras de que vai deixar a zona de rebaixamento.

O Leicester atacou bastante e incomodou o rival. Entretanto, foi atrapalhado pelo baixo desempenho individual dos seus principais destaques na temporada, como Maddison e Vardy, que foi pouco acionado.

O Norwich lutou muito e foi premiado pelo esforço aos 28 minutos do primeiro tempo, quando o artilheiro finlandês Teemu Pukki abriu o placar. Os donos da casa contaram com um gol contra do goleiro Tim Krul, que deu azar e falhou numa jogada de escanteio

Tropeço

Em má fase, o Chelsea tropeçou mais uma vez no Campeonato Inglês. O time londrino, que venceu apenas um dos últimos cinco jogos no torneio, foi derrotado neste sábado pelo Bournemouth por 1 a 0, em casa, no Stamford Bridge. A vitória do visitantes foi assegurada com gol do meia Dan Gosling, marcado aos 40 minutos do segundo tempo.

Apesar de estar derrapando nas últimas rodadas, o Chelsea se mantém na quarta colocação, dentro da zona de acesso à Liga dos Campeões da Europa, com 29 pontos. O Bournemouth é o 14º colocado, com 19 somados.

Em outros jogos neste sábado (14), o Burnley superou em seus domínios o Newcastle por 1 a 0, e o Sheffield United, uma das surpresas positivas da temporada, fez 2 a 0 no Aston Villa para subir para o quinto lugar e passar a sonhar com um vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.