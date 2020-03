Leifert dá bronca em brothers no BBB20: 'cansado de falar com vocês sobre higiene'

Apresentador do Big Brother Brasil 20 (BBB), Tiago Leifert deu uma bronca nos brothers após a realização da prova do bate e volta, na noite do domingo, 22. Felipe venceu a prova de sorte contra Daniel, Flayslane e Ivy, que estão no paredão, e todos retornaram para o interior da casa. Nenhum dos confinados, no entanto, seguiu as orientações de higiene.

"Sem querer quebrar o clima, mas vocês lembraram pelo menos de lavar a mão? Não. Vocês pegaram álcool em gel? Não! Então, vocês tiveram contato com coisas do mundo exterior e ainda pegaram na mão uns dos outros aí dentro da casa", disparou Leifert. "Já estou cansado de falar com vocês por causa de higiene e a gente vai começar a pegar estaleca de vocês por causa disso daqui a pouco".

O jornalista avisou que tudo no exterior da casa havia sido esterilizado e que há uma equipe cuidando disso. "Todo mundo olhando, a gente limpa tudo, limpa o corrimão lá da lavanderia pra vocês não correrem risco. Mas vocês precisam nos ajudar também, tá? Por favor", continuou. Os brothers e sisters pediram desculpas.

Com Prior livrado do paredão, os ânimos de alguns brothers se exaltaram. Daniel e Ivy, que entraram juntos na casa, agora se enfrentam pela primeira vez depois da casa de vidro. Em conversa com Marcela e Gizelly, o gaúcho disse: "Sempre escapa, tô cansado dele escapar". E respondeu "ninguém sabe de nada" após Gizelly dizer que ele não sairia da casa.

Já Flayslane ficou chateada por ter que enfrentar Ivy, amiga de confinamento. Ela disse que achava que sairia da casa nesse paredão e ouviu conselhos de Felipe: "Tem que estar forte. Vai ficar aí derrubada? Levanta como se nada tivesse acontecido. Vamos lá. Se for para você ficar, vai ficar, mas se for para sair, vai sair. Quem vai te julgar é o público", disse.