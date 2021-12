Leifert responde Ícaro Silva em vídeo: "Eu só lamento mesmo"; assista

Tiago Leifert publicou um vídeo em sua conta do Instagram nesta segunda (27) respondendo a carta aberta de Ícaro Silva após polêmica envolvendo a suposta participação do ator no Big Brother Brasil. O ex-apresentador afirmou que não era um pedido de desculpas, mas uma lamentação por toda a proporção que a discussão tomou. Ele ainda destacou que se sentiu profundamente afetado por trecho da carta que cita seus problemas pessoais, os quais ele ainda não consegue falar a respeito, destacando que foi uma "covardia" o que fizeram com ele.

Tudo começou após Ícaro Silva negar sua participação chamando o programa de "entretenimento medíocre" e "bosta", com o apresentador saindo em defesa do reality, alegando que provavelmente o Big Brother Brasil "pagava o salário dele". Além disso, alguns ex-BBBs acabaram se envolvendo na confusão, como Babu Santana, Thelma, Manu Gavassi, dentre outros.

O ex-apresentador começou o pronunciamento afirmando que esperou o assunto esfriar para que pudesse se acalmar e falar. "Achei que tinha escrito algo super óbvio, mas o que eu disse foi jogado para um lugar que não é meu, lugares que não foram o que eu falei. Eu fui atacado por causa da minha religião, por minha família e eu não fiz isso em nenhum momento. Não ataquei a família, a índole, a trajetória de ninguém", afirmou Leifert.

"Eu queria lamentar que o que eu disse foi usado para ferir pessoas que não têm nada a ver com o assunto. Fiquei muito triste que, o que eu fiz, defendendo meus colegas e meu trabalho, foi usado para machucar outras pessoas. Não foi essa a minha intenção, mas esse não é um pedido de desculpas. Eu só lamento mesmo, fico triste", explicou o jornalista.

Ele ainda afirmou que não se arrependeu do que fez, pois defenderia novamente o programa que "mudou sua vida", destacando a importância do reality, especialmente no ano de 2020, quando a atração continuou ao ar no início da pandemia. "Em 2020, na Globo só duas equipes continuaram funcionando: o jornalismo e o Big Brother Brasil. Durante esse tempo, funcionários do Big Brother tiveram que sair para enterrar um parente e voltar 3 dias depois para trabalhar. Então, quando vejo um colega chamando o nosso trabalho de 'bosta', principalmente vendo esse contexto, óbvio que eu iria me pronunciar", continuou Leifert.

"Sou extremamente grato a tudo que passamos juntos nesses últimos cinco anos e tenho um orgulho gigantesco do que a gente representa para a história da televisão brasileira. E que sirva de exemplo em toda essa história, o comportamento dessa equipe: a gente nunca precisou diminuir ninguém para se sentir superior, falar do trabalho de ninguém para que a gente pudesse disfrutar do nosso sucesso", finalizou Tiago Leifert.