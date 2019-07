Leilão com carro a partir de R$ 26 mil será realizado nesta sexta-feira (12)

Um leilão da Secretaria Estadual da Administração (Saeb), que será realizado na próxima sexta-feira (12), terá 258 lotes de bens públicos avaliados em R$ 1,2 milhão e, entre eles, terá o Renault Duster 2013/2014, que terá lance mínimo de R$ 26 mil.

Além de veículos, serão leiloados itens como materiais de informática, móveis de escritório, equipamentos eletrônicos e máquinas, dentre outros.

O pregão será realizado no no Sol Bahia Hotel, no bairro de Patamares, a partir das 9h30 e será regido na modalidade maior oferta.

A expectativa é que a arrecadação com o leilão alcance pelo menos R$ 2,4 milhões por conta da concorrência entre os participantes.

Quem arrematar algum lote deve pagar 20% do valor do bem na hora e 80% em dois dias úteis. Uma comissão de 5% do valor do item ainda deve ser paga ao leiloeiro.

Para participar, o interessado deve levar cópias dos documentos de identidade, CPF e comprovante de residência, ou cartão do CNPJ, no caso de pessoa jurídica. Os documentos poderão ser apresentados em original, cópia autenticada, ou cópia simples acompanhada do original.

Os bens leiloados estarão à disposição da população para visitação entre os dias 8 e 11 em Salvador, Feira de Santana, Paulo Afonso e Guanambi.