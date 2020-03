Leilão com itens de famosos arrecada R$ 400 mil para hospitais

Mais de R$ 400 mil. Esse foi o montante arrecadado em um leilão beneficente com objetos pessoais de famosos, organizado para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus. Batizado de Unidos do Agro pela Vida, o projeto foi realizado na última sexta-feira (27), de forma online, e destinará o dinheiro para a compra de respiradores, kits de testes do coronavírus, máscaras e luvas.

Entre os itens, doados por artistas da música sertaneja, ídolos de esporte e celebridades, havia a camisa do Pelé, da Seleção da Copa de 1970, autografada pelo Rei do Futebol. A blusa foi arrematada por R$ 29 mil. Também havia um capacete do ex-piloto de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, leiloado por R$ 30 mil, e um violão do cantor Zezé Di Camargo, com a assinatura do artista, arrematado por R$ 10 mil.

Organizado por Antônio Cabrera Mano Filho, ex-ministro da Agricultura, o leilão tinha a expectativa de juntar até R$ 250 mil. Todo o montante será destinado para ajudar o Hospital de Base de São José do Rio Preto e instituições de Monte Aprazível, Macaubal, Tanabi e José Bonifácio (SP).