Leilão do Estado tem caminhonete a partir de R$ 30 mil; visitação começa segunda (29)

Começa nesta segunda-feira (29) a visitação aos bens que serão leiloados pela Secretaria da Administração (Saeb), do Governo do Estado. Entre os itens do leilão estão caminhonetes, carros, motos, equipamentos eletrônicos, itens de informática e material de escritório.

A visitação acontece entre os dias 29 e 31 de maio e nos dias 1º e 2 de junho, nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro Jacobina. Ao todo, serão leiloados 57 lotes, que somam R$ 516 mil. O item mais caro é uma caminhonete S10 2009, que tem lance inicial de R$ 30 mil.

Todos os endereços e os horários para visita dos bens no Edital 02/2023 podem ser consultados no site www.comprasnet.ba.gov.br. Os Interessados na visita devem realizar um agendamento prévio junto a Secretaria da Administração, enviando um e-mail para comissao.leilao@saeb.ba.gov.br ou pelos telefones (71) 3117-8613 e 3115-1549.

O leilão ocorrerá exclusivamente de modo virtual, a partir das 10h do dia 6 de junho, pelo site www.mgl.com.br. Leva o item quem oferecer o maior lance. O leiloeiro oficial será Fernando Caetano Moreira Filho, sorteado para comandar o certame.

Os vencedores do leilão deverão pagar o valor integral do bem arrematado em até dois dias. Além disso, ficarão encarregados pelo pagamento à vista de 5% do preço dos itens arrematados para o leiloeiro. Toda a arrecadação do Leilão será recolhida para o Tesouro Estadual, Sistema de Caixa Único do Estado, conforme previsto no art. 42 da Lei Estadual nº 9.433/2005.