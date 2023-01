Leilão do governo terá Ford Ranger com lance de R$ 42 mil

O governo do estado fará um leilão no dia 3 de fevereiro, com 145 lotes avaliados em R$ 1,7 milhão. O lote mais caro é uma Ford Ranger 2017 que possui lance inicial de R$ 42.330.

Os lotes também contemplam motos, caminhonetes, carros de passeio, micro-ônibus e até um trator. O certame também tem móveis, aparelhos eletrônicos, equipamentos elétricos, máquinas e outros. Os lotes do Leilão estão à disposição dos interessados para vistoria no Almoxarifado Central do Estado, no bairro da Mata Escura.

O período da visitação será entre os dias 23 e 27 de janeiro e entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro. Para vistoriar os bens é necessário realizar um agendamento prévio por intermédio do endereço eletrônico comissao.leilao@saeb.ba.gov.br ou pelos telefones (71) 3115-3191 e 3115-1549.

Também é possível consultar as fotos e descrições dos bens no portal do leiloeiro oficial. No entanto, a Comissão do Leilão orienta que os interessados em participar do certame agendem visita para verificar o estado de conservação dos bens pessoalmente. O Edital 001/2023, contendo todas as regras do certame, pode ser encontrado mesmo endereço eletrônico e no site de compras do estado.

O Leilão será realizado eletronicamente por intermédio do site www.rjleiloes.com.br. Os interessados em participar do certame deverão realizar um cadastro no mesmo endereço eletrônico, até 48 horas antes do início do leilão.

Os lances serão ofertados pelo mesmo sítio eletrônico e poderão ser iniciados 10 dias antes da sessão pública, sem prejuízo das ofertas posteriores, feitas no dia e horário marcados para o início do certame. Os licitantes vencedores serão aqueles que oferecerem maior lance ou oferta.

O pagamento dos bens arrematados deverá ser feito à vista, por transferência ou depósito bancário, conforme orientações do leiloeiro que serão enviadas ao arrematante através do e-mail informado no cadastro, no prazo de dois dias úteis.

O licitante vencedor pagará ainda ao leiloeiro a comissão de 5% sobre o valor da arrematação. O não pagamento do valor integral do bem arrematado implicará no cancelamento da arrematação. Os bens objeto deste Leilão são isentos de ICMS, de acordo com a Instrução Normativa número 021/1992, da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia.