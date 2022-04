Leilões on-line do Detran oferecem veículos com lances iniciais de R$ 2 mil

Dois novos leilões on-line para a comercialização de veículos conservados e sucatas aproveitáveis acontecerão nesta terça (12) e na quarta-feira (13). Os lances, organizados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), já estão abertos nos sites dos leiloeiros oficiais com propostas a partir de R$ 100.

Entre os carros, destaca-se, em Jequié, o lote 0003, WV Fox 1.0 2009. Em Feira de Santana o lote 0041, um Fiat Palio Attractiv 1.0 2011, ambos com lance inicial de R$ 3 mil. Outro de

Outro destaque também vai para o lote 0058, uma moto Honda CG 160 FAN, ano 2020, localizada em Feira de Santana, com lance iniciado em R$ 2 mil.

Nos editais dos leilões 001/2022 e 002/2022 constam endereços dos pátios, datas e horários para visitação prévia dos lotes com orientações gerais aos interessados e poderão ser consultados no site oficial do órgão, na aba "Leilões".

Já os lances só poderão ser realizados através dos sites dos leiloeiros oficiais. As fotos, lances mínimos dos bens também estão disponíveis nos portais dos leiloeiros.

“É necessário ler com atenção os dois editais, para entender como funciona cada um dos processos e os requisitos exigidos. Assim, o interessado não corre o risco de perder a chance de adquirir um veículo em bom estado, por preço atrativo e livre de dívidas anteriores", explicou a presidente da Comissão de Leilão do Detran-BA, Júlia Sanches.

As datas de fechamento dos lances são diferentes para os editais. Para o Edital 001/2022, o encerramento será no dia 12 de abril, às 9h. Já o Edital 002/2022, o prazo expira no dia 13 de abril, às 9h.