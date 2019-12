Leipzig e Dortmund empatam após um jogo com lambanças e golaços

Quem não tinha nada a ver com o jogo e conseguiu vê-lo, certamente se divertiu. Líder e terceiro colocado da Bundesliga, o Campeonato Alemão, RB Leipzig e Borussia Dortmund se enfrentaram nesta terça-feira (17) e fizeram um belo jogo no Signal Iduna Park, casa dos aurinegros, e terminaram empatados em 3x3. A partida teve de tudo um pouco: reviravoltas, golaços e lambanças. O resultado disso todo foi uma celebração ao bom futebol.

Os donos da casa entraram em campo sabendo que uma vitória significaria tomar o segundo lugar, provisoriamente, do Borussia Monchengladbach e ficar a um ponto de seu adversário. Isso certamente foi um bom incentivo, expressado com duas bolas na rede em menos de 35 minutos. Primeiro, Julian Weigl recebeu bom passe e bateu forte para abrir o placar para o Dortmund.

O segundo gol foi uma pintura. Jadon Sancho carregou a bola pela esquerda e deu passa para Julian Brandt. O meia alemão tratou a bola com carinho ao deixar o zagueiro Dayot Upamecano a ver navios com um belo giro completado com chute seco de perna esquerda. Festa da muralha amarela.

Olhem que golaço do Borussia Dortmund: Sancho fundamental ao acelerar o jogo na precisão da assistência, mas o trabalho de perna para fintar e o tapa no canto do Brandt foram espetaculares. Muito talento junto!



Borussia Dortmund 2x0 Leipzig



No segundo tempo, contudo, o Leipzig mostrou porque é líder do campeonato. É verdade que contou com a ajuda quase natalina do próprio Dortmund, que cometeu duas falhas graves em menos de cinco minutos e viu a vantagem ruir.

Logo aos dois minutos da primeira etapa, o goleiro Roman Bürki foi cortar uma bola fora da área mas falhou e deu a pelota nos pés do pior adversário possível: Timo Werner, vice-artilheiro da Bundesliga, que só teve o trabalho de dominar e fazer o seu 17º gol em 16 jogos.

Werner ainda faria o seu 18º gol logo depois em uma nova falha bizarra do Dortmund. Brandt, heroi no primeiro tempo, foi recuar a bola e acabou dando um belo passe para o atacante do Leipzig, que não poupou crueldade para driblar Bürki e empatar o jogo. Com o 18º gol, Werner se igualou a Lewandowski, do Bayern, na artilheria do campeonato.

Se a defesa do Dortmund estava vacilante, o ataque estava em um bom dia. Por isso, o time aurinegro conseguiu pular à frente dois minutos depois do empate: Hakimi desceu para a direita e serviu Sancho que, livre, bateu alto para fazer 3x2.

O dia era de gols e furar o bloqueio amarelo não era difícil. Quando o relógio se aproximava dos 35 minutos da etapa derradeira, Upamecano deu lançamento para Mukiele, a zaga cortou e a bola sobrou nos pés de Patrick Schick, que havia entrado há alguns minutos. O atacante da República Checa encheu o pé em uma 'chicotada' na bola e deu números finais à peleja.

O resultado em 3x3 mantém o Leipzig na ponta da tabela, mas o time do técnico Julian Nagelsmann pode terminar a rodada igualado em número de pontos com o Monchengladbach. Já o Dortmund pode cair até para a quinta colocação em caso de vitórias de Schalke 04 e Bayern - seus dois maiores rivais que jogam contra Wolfsburg e Freiburg, respectivamente, na próxima quarta-feira (18).

