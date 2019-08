Leitor do CORREIO vai integrar grupo de executivos da prefeitura na Climate Week

O engenheiro civil Marlon Denis Vieira da Silva, 30 anos, garantiu seu lugar na comitiva de executivos da Prefeitura de Salvador que participarão da Semana Latino-Americana e Caribenha sobre Mudança do Clima (Climate Week), que começa nesta segunda-feira. Ele foi o mais rápido a responder corretamente a um número maior de perguntas do Quiz sobre o clima que o CORREIO publicou na semana passada, marcando 222.798 pontos.

Climate Week

Promovido pela ONU em parceria com o governo brasileiro e a Prefeitura de Salvador, o evento receberá, de acordo com a organização, cerca de três mil pessoas de mais de 90 países no Salvador Hall (Av. Luís Viana, Patamares), espaço rebatizado de “Cidade do Clima” até a próxima sexta-feira (23/8). As inscrições, gratuitas, foram prorrogadas até quarta-feira. Basta acessar o link https://reg.unog.ch/event/29406/.

Realizadas em todas as regiões do planeta, as Semanas do Clima têm como objetivo principal impulsionar as respostas dos países às mudanças climáticas, problema em nível global que, de acordo com os cientistas do IPCC (Painel da ONU sobre Mudanças Climáticas), tende a se intensificar neste século, o que pode acarretar consequências como as migrações forçadas, escassez de recursos naturais, aumento das inundações e secas, e insegurança alimentar.

Programação

Segunda-feira (19/08)

8h30 às 8h55 - Cadastramento e exibição de abertura

9h às 12h25 - Eventos para convidados:

Diálogo sobre contribuições nacionais determinadas (NDC)

CTCN fórum regional em LAC

Capacidade: construindo conhecimento para o dia da ação

9h às 12h25 - Eventos abertos:

Artigo 6: diálogo do setor empresarial

#Twitt4 climate: uso das redes sociais para impulsionar a adaptação climática

Painel Salvador de Mudança do Clima

12h30 às 14h25 - Intervalo para almoço, eventos paralelos, exibição, esquina do conhecimento e hub de ação.

14h30 às 18h - Eventos para convidados

Diálogo NDC

CTCN fórum regional em LAC

Conhecimento para o dia da ação

14h30 às 18h - Eventos abertos:

Artigo 6: diálogo do setor empresarial

Workshop em alvos criados com base na ciência: porque e como engajar

Painel Salvador de Mudança do Clima



8h30 à 8h55 - Cadastramento e exibição de abertura

9h às 12h25 - Eventos para convidados:

Diálogo NDC

CTCN fórum regional em LAC

Encontro de parceria com Marrakech

Workshop em transparência: oportunidades do sul para o sul

9h às 12h25 - Workshop em mobilidade urbana em NDC da próxima geração (aprovação da inscrição necessária)

9h às 12h25 - Eventos abertos:

Cotação do carbono, mercados e desenvolvimento sustentável em LAC

Como empresas e governos podem avançar em políticas de carbono zero

Painel Salvador de Mudança do Clima

12h30 às 14h25 - Intervalo para almoço, eventos paralelos, exibição, esquina do conhecimento e hub de ação.

14h30 às 17h25 - Eventos para convidados

Diálogo NDC

CTCN fórum regional em LAC

Workshop em compartilhamento de conhecimento para estratégias a longo prazo

14h30 às 17h25 - Workshop em mobilidade urbana em NDC da próxima geração (inscrição necessária)

14h30 às 17h25 - Eventos abertos:

Cotação do carbono, mercados e desenvolvimento sustentável em LAC

Transição economia de baixo uso de carbono

Painel Salvador de Mudança do Clima



8h30 à 8h55 - Cadastramento e exibição de abertura

9h à 9h55 - Plenária de abertura

10h às 12h25 - Mesas

Transição da indústria

Infraestrutura cidades e ação local (áreas urbanas e moradia informal)

10h30 às 12h - Relatório de crédito de carbono

10h às 12h25 - Apresentação voltada para estudos e os jovens

12h30 às 13h25 - Intervalo para almoço, eventos paralelos, exibição, esquina do conhecimento e hub de ação.

13h30 às 15h55 - Mesas

Soluções naturais (agricultura e manejamento de terra)

Infraestrutura, cidades e ações globais (transporte)

13h30 às 15h55 - Apresentação voltada para estudos e os jovens

16h às 18h30 - Mesas

Transição de energia

Soluções naturais (ecossistemas do oceanos e recursos hídricos)

16h às 18h30 - Apresentação voltada para estudos e os jovens

Quinta-feira (22/08)

8h30 à 8h55 - Cadastramento e exibição de abertura

9h às 9h55 - Plenária 2 (segmento ministerial: para a COP25 e esforços para alcançar as metas do acordo de Paris)

10h às 11h10 - Plenária 3 (governo brasileiro)

11h15 às 12h25 - Plenária 4 (implementação da ação climática: aumentando a ambição)

12h30 às 14h25 - Intervalo para almoço, eventos paralelos, exibição, esquina do conhecimento e hub de ação.

14h30 às 15h40 - Plenária 5 (estratégias a longo prazo e descarbonização)

15h45 às 16h55 - Plenária 6 (mercados e crédito de carbono)

17h às 18h10 - Plenária 7 (financiamento NDC e títulos verdes)

Sexta-feira (23/08)

8h30 à 8h55 - Cadastramento e exibição de abertura

9h às 10h25 - WS1: transformando o NDC em planos de investimento

9h às 12h30 - Apresentação voltada para a sociedade civil

9h30 às 12h25 - WS3: TEM A (adaptação financeira)

10h às 12h - Painel dos prefeitos

10h30 às 12h25 - WS2: transparência

10h30 às 12h25 - WS4: TEM M (energia e cadeia agricultura)

12h30 às 12h55 - Plenária 8 (sumário, conclusões e recomendações para o encontro da UN SG)

13h às 13h55 - Plenária 9 (cerimônia de encerramento)

