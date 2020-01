Leitor Fim de Semana do CORREIO vai ganhar copo como brinde

A próxima edição de fim de semana do CORREIO, que começa a circular neste sábado (18), virá acompanhada gratuitamente de um copo ecológico personalizado, com a marca da banda Clap Bum. Na terça-feira (21), é a vez de um CD do grupo ser encartado ao jornal. A ação repete o que ocorreu no início do mês, quando o leitor foi presenteado com um copo de Igor Kannário.

"O Correio vem sempre inovando, a edição de fim de semana é mais uma realização dessa inovação. Não só lançamos uma nova edição como também presenteamos o leitor com um novo brinde. Dessa, forma tornamos o jornal mais visto e desejado", disse Mara Salmeron, gerente de Mercado Leitor do CORREIO.

Tanto o copo como os CDs são confeccionados pela empresa Multimídia, que há cinco anos é parceira do jornal. “O material que utilizamos para o copo é o polipropileno, que é resistente, flexível e 100% reciclável. Ele pode ser utilizado e higienizado centenas de vezes, por isso substitui o copo plástico”, explica o proprietário da Multimídia, Paulo Lima, destacando o caráter ecológico do produto.

"A ideia surgiu através de uma conversa informal com a Multimídia, que é uma parceira. Pensamos em unir a música e o artista a um produto sustentável, que vem agradando ao público e além do mais contribuindo na preservação do meio ambiente", acrescenta Mara.

A Multimídia é a mesma que confeccionou as taças utilizadas nessa semana no coquetel de lançamento do livro CORREIO – 40 anos de inovação. “No livro escrito por Nelson Cadena ficou claro que o jornal só chegou aos 40 anos, pois vive inovando. E no mundo de hoje, a sustentabilidade é o mote inovador”, disse Paulo.

*Com a supervisão do editor Roberto Midlej

Geisa e Paulo Lima, da Multimídia, na festa do CORREIO