Leitura dramatizada conta a história do teatro baiano

Histórias e vivências de artistas do teatro baiano estão em destaque a partir desta sexta-feira (5), data de lançamento da plataforma digital Memórias do Teatro da Bahia. O ator, diretor e dramaturgo teatral João Guisande apresenta a leitura dramatizada do texto Quem Somos Nós?, às 18h30, com transmissão pelo YouTube (/TeatroSESISalvador).

A ação marca o primeiro de três atos do projeto. A leitura representa o Ato I, enquanto uma galeria online com duas exposições e seis podcasts formam o Ato II, que será lançado ainda fevereiro. No ATO III, o texto da leitura dramatizada ganhará adaptação para o audiovisual em um Docudrama com direção de Guisande e Ronei Jorge que será exibido de 27 de março a 10 de abril, no site www.memoriadoteatrodabahia.com.br.

Escrito e dirigido pelo próprio João, o texto Quem Somos Nós? foi construído a partir de memórias de artistas e colaboradores do teatro baiano, coletadas em 2020. A narrativa traz a cena de uma companhia de teatro fictícia, VIXE, formada por cinco jovens atores que estão prestes a estrear seu primeiro espetáculo. Durante os ensaios, eles brincam, falham, improvisam, revelam memórias e celebram a história do teatro.

Espetáculos marcantes, personalidades da cena baiana, representatividade e histórias de bastidores são alguns dos temas abordados pelo texto dramático interpretado por Bárbara Laís, Fernanda Beltrão, Fernando Antônio, Iana Nascimento e Marcos Lopes. Guisande fala que o texto Quem Somos Nós? é uma homenagem a todos artistas de teatro da Bahia.

O diretor conta que fez uma viagem no tempo a partir do texto, com histórias que vão desde o incêndio do teatro São João, em 1923, à sala principal do TCA em 2019. “Lembrar foi um exercício que nos fez permanecer vivos em 2020. A pandemia nos deu oportunidade de olhar para trás, recordar, tornar a passar pelo coração”, agradece o artista premiado como melhor ator no Prêmio Braskem de Teatro nos anos de 2015 e 2018.

Serviço

O quê: Lançamento do projeto Memórias do Teatro da Bahia, com leitura dramatizada do texto Quem Somos Nós?

Quando: Sexta-feira (5), às 18h30

Transmissão: YouTube (/TeatroSESISalvador)