Lembra dela? Rosiane Pinheiro é confirmada em A Fazenda

"Rebola, bola e o rebolado da Raimunda, rebolando 'tá' fazendo todo mundo passar mal". O monumento Rosiane Pinheiro apareceu nos anos 90 com o apelido de Raimunda, quando dançarina ainda na Gang do Samba. Bonita, dona de um corpo escultural, a carioca que deixava o público sem fôlego quando dançava agora vai levar toda sua essência para dentro de A Fazenda 2022. Ela foi confirmada no programa na noite desta segunda-feira (12), junto com o restante dos participantes.

A canceriana Rosiane de Souza Pinheiro, de 48 anos, ao contrário do que todo mundo pensa, nasceu na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Sua mãe, dona Emília, se casou com um carioca e teve a dançarina. Com medo das crises de ciúmes do marido, retornou a Salvador com dois filhos, morando no bairro da Liberdade.

No entanto, com 6 anos, ela foi quase abusada sexualmente por um vizinho de 50 anos, amigo da sua mãe. Assustada com a situação, voltou para o Rio de Janeiro para conseguir viver tranquilamente. Em vão. Segundo Rosiane, ela era espancada pela madrasta, além de ser queimada com ovo cozinho. Com a convivência conturbada, a dançarina retornou para a capital baiana com 12 anos e reside em Salvador até os dias atuais.

Sempre com sorriso no rosto, Rosiane logo foi integrada ao grupo Gang do Samba, que ficou famoso nos anos 90, banda liderada por Massal (que agora é evangélico), Nêgo, Eri, Xuxu, Nilton (continuam no grupo), Jymi e Fred (não estão mais presentes na banda).

Mais tarde, em 1997, foi finalista do concurso "Morena do Tchan", pelo Domingão do Faustão. Apesar do favoritismo, ela acabou em segundo lugar, perdendo o posto para Scheila Carvalho.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

No ano seguinte, com sua beleza sendo requisitada em vários programas de TV, Rosiane venceu uma enquete feita com jogadores da Seleção Brasileira para fazer parte da capa da revista Playboy, sendo a terceira mulher negra a integrar a capa da revista mais famosa da época.

(Foto: Reprodução / Playboy)

Há pouco tempo, Rosiane estava brigando com a balança. Chegou a ter 100kg, entrou em depressão e sofreu bullying por parte do meio artístico e de amigos anônimos. "Para mim, que era vista como símbolo sexual, de uma hora pra outra, eu estava gorda e o meu psicológico não aguentou. Eu passava na rua e ouvia: 'nossa, Rosiane, como você está gorda', 'você está obesa', 'você está ridícula', e isso me destruía cada vez mais por dentro. Anos se passaram, eu saí da banda [Gang do Samba] e não queria mais saber dessa vida de artista, desse mundo cruel e com muita falsidade que é esse meio artísticp", declarou no Instagram em 2019. Mas sua força de vontade foi maior e, atualmente, a dançarina mantém o corpo com dietas e exercícios físicos.

Na Fazenda, ela promete mostrar quem é a Rosiane Pinheiro de verdade: "Estou indo pra mostrar a mulher de garra, força, alegria, personalidade e que não foge de um fogo no feno".