Lembra dela? Sirene do Festival de Verão está de volta

Cada vez mais unindo elementos tecnológicos com aqueles que marcaram os 21 anos de Festival de Verão, a equipe do FV20 anunciou a volta da famosa sirene. Desde 2016, quando a festa saiu do Parque de Exposições e foi para a Arena Fonte Nova, não era mais ouvido o som que anunciava o início dos shows no palco principal

Como esse ano, pela primeira vez, o FV20 terá dois palcos principais, a sirene vai ser usada nos dois locais. “A gente estava fazendo o teste e ficamos muito emocionados quando ouvimos, pois desperta uma memória afetiva que temos do evento”, disse Daiane Alves, membro da equipe de comunicação do FV20 e que trabalha no Festival de Verão desde quando a festa começou, em 1999.

A sirene foi inserida na festa em 2001 e se tornou um elemento tradicional do evento. “Nós estamos resgatando muita coisa que teve lá atrás e funcionou. As pessoas sentiam falta desses detalhes. O Festival não é só um show com atrações legais, mas um evento rico em experiência, atividades e símbolos marcantes”, disse Daiane.

Além da sirene, o FV20 terá a volta de outros elementos tradicionais, como a passarela que liga o camarim do artista ao palco, apresentação de bandas alternativas e, cinco anos depois, a volta do evento para o auge do Verão - de 2016 a 2018, o Festival foi realizado no início de dezembro.

Inovação

Essa volta aos elementos tradicionais caminha com a inserção de aspectos inovadores no Festival, como a própria definição de dois palcos principais, o Arena, localizado no gramado do estádio, e o Dique, montado no estacionamento. Ambos possuem igual dimensão: 50m de largura, 16 de altura e 200 metros quadrados de LED.

Na pista do palco Dique, que promete ser uma das mais ativas da festa, foi montada um roda gigante de 36 metros de altura e o Palco Vai no Gás, que tem patrocínio da Coca-Cola. Montado no formado de lata, com altura de 10 metros, o palco vai ter Djs que vão se apresentar antes, no intervalo e no final dos shows junto com o grupo Fitdance. No sábado, o Dj J Brasil vai tocar com a funkeira Tainá Costa. Já no domingo será a vez do Dj Felipe Mar junto com MC Matheuzinho.

Também no palco Dique, próximo à entrada da Arena Fonte Nova, será montada uma piscina com bolhas gigantes e infláveis. As pessoas que desejarem podem entrar nessas bolhas e brincarem na piscina sem se molhar. Esse espaço é uma iniciativa de marketing do streaming Globoplay.

Outra novidade do FV20 é a Arena eXPerience, montada no estacionamento próximo à Ladeira da Fonte, que vai ter uma tenda climatizada de 80m² voltada para gamers. No local, sem pagar nada mais por isso, o público poderá usar diversos jogos eletrônicos e de realidade virtual. Destaque para a semifinal, no sábado, e final, no domingo, do 1º Desafio FV de League of Legends, realizado em parceria com a Federação do Estado da Bahia de Esportes Eletrônicos.

Ainda no estacionamento da Ladeira da Fonte vai ter palco interativo de dança, Food park, Feira da Sé e o PalcoItaipava de Som a Sol, que vai receber as seis bandas em início de carreira que venceram um concurso montado pelo FV20.

*Com orientação do editor Roberto Midlej