Lembra dela? Vencedora do BBB, Cida perdeu R$ 500 mil e vive em quitinete

Vencedora da quarta edição do reality show Big Brother Brasil (BBB), da Globo, em 2004, a ex-babá Cida contou sua história no programa Domingo Show, exibido neste domingo (2) pela Record TV. A ex-babá perdeu todos os R$ 500 mil recebidos pelo programa, após virar fiadora de uma ex-assessora e de gastar parte do dinheiro emprestando a amigos, parentes e tendo de pagar honorários de um advogado.

"Conheci uma pessoa, que se dizia assessora, e ela pediu pra ser fiadora de uma casa dela no Recreio [Rio]", afirmou Cida, aos prantos, em entrevista ao apresentador Geraldo Luís, que visitou a ex-BBB na modesta casa em que vive hoje com a família, em Itaguaí, interior do Rio.

"Resumindo tudo, essa pessoa não pagou o aluguel da casa em que ela estava. Me colocaram na Justiça, negociei com a dona da casa. Gastei um dinheirão na reforma da casa da mulher. E o acordo dela foi tirar meu nome do processo. Gastei o dinheiro todo que tinha e ela não tirou. Fiz a reforma e ela agiu de má-fé".

Para arcar com os custos na Justiça, Cida precisou penhorar o único imóvel que havia comprado para ela com o dinheiro do Big Brother, uma casa em Mangaratiba (RJ) que tinha piscina, varanda, dois quartos e uma ampla sala.

A ex-babá afirmou ainda ter gastado muito dinheiro com um advogado depois que um ex-companheiro tentou obter na Justiça metade do prêmio da TV Globo, além de ter ajudado financeiramente amigos, incluindo um colega ex-BBB, e parentes, entre eles uma das irmãs, para quem comprou uma casa.

A perda de uma casa em Mangaratiba é uma das maiores dores de Cida. "Foi um investimento que fiz para o futuro dos meus filhos. Ainda que o dinheiro acabasse, eu teria o imóvel. Hoje estou levando minha vida simples, porque confiei em pessoas... A gente é boa demais, as pessoas acabam se aproveitando. Errei muito em confiar muita gente. O erro foi até meu. A gente tem que confiar em Deus, não nas pessoas, mas aconteceu, né? Estou aí lutando de novo".

Quinze anos depois conquistar o BBB, Cida vive humildemente com a família, sustentada pelo marido motoboy que ganha cerca de R$ 1.500 por mês. Ela não tem emprego fixo e contribui para o orçamento da casa vendendo bolos em potes. A casa é uma modesta quitinete de apenas dois cômodos, com um quarto e uma cozinha, além de um banheiro.

Ela divide o local com o marido e dois filhos, frutos de outro relacionamento, que recebem pensão. Todos precisam dormir no mesmo quarto da casa, que ela espera reformar em breve. Parte dos móveis, incluindo um sofá-cama e uma mesa, foram doados pela ex-colega de BBB Solange.

"Meu maior sonho é recuperar minha casa. É até difícil passar em frente a casa. Fiquei um ano sem passar lá. Agora já consigo passar na rua. Só a sala da minha casa era maior que esses cômodos daqui."