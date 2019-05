Lembra dele? Ator mirim de Chocolate com Pimenta surge malhado e tatuado

Lembra dele? Quase vinte anos após ser imortalizado como o fofíssimo Tonico da novela Chocolate com Pimenta, Guilherme Vieira surgiu gatíssimo aos 27 anos de idade. Ele, que atualmente é produtor de uma feira de games, agora é barbudo e tatuado e pouco lembra o visual angelical da época das novelas.

O ator também fez outros trabalhos na TV, como nas novelas O Beijo do Vampiro, América e A Lua Me Disse. Guilherme Vieira abandonou as tramas globais em 2009, quando atuou em Cama de Gato. Afastado da TV, ele atualmente mora em Niterói, no Rio de Janeiro.

(Foto: Reprodução)



Em Chocolate com Pimenta, Guilherme Vieira vivia o filho da atriz Mariana Ximenes. Esta semana, ela completou 38 anos. Ao jornal Extra, falou sobre envelhecimento. “O tempo passa, a idade chega, a gente sente. Quando durmo tarde e acordo cedo, não é mais como quando eu tinha 20 anos. Mas não posso reclamar, porque sou uma pessoa com muita energia. E saúde, que é o mais importante. Eu tenho paz, descobri há pouco tempo a meditação. Gosto muito de ioga, porque além de ser um exercício, traz um prumo, conexão com você mesma através da respiração”, afirmou.