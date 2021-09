Lembra dele? Ex-Bahia, venezuelano Guerra anuncia aposentadoria

O meia Alejandro Guerra anunciou, nesta terça-feira (21), sua aposentadoria do futebol. Ex-jogador do Bahia, o venezuelano estava sem clube desde julho, quando encerrou o vínculo com o Delfines del Este, time da República Dominicana.

O maior momento da carreira do meia, de 36 anos, foi em 2016, quando conquistou a Copa Libertadores pelo Atlético Nacional, da Colômbia, e foi eleito o melhor jogador da competição.

Após o bom desempenho, ele foi contratado pelo Palmeiras em 2017, e chegou sob grande expectativa. Teve um bom início no Verdão, com sequência no time titular, mas perdeu espaço na temporada de 2018. Ainda assim, fez parte do grupo que conquistou o Campeonato Brasileiro daquele ano.

Em 2019, Guerra foi emprestado ao Bahia, mas não rendeu o esperado. Só entrou em campo 18 vezes e marcou um gol. Seu contrato com o Palmeiras encerrou ao fim de 2020. Ao todo, fez 62 jogos e oito gols pelo time paulista.