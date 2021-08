Lembra deles? Bahia tem 18 medalhistas na história das Olimpíadas

Os Jogos Olímpicos de Tóquio, encerrados no últio domingo (8), marcaram a melhor campanha de atletas nascidos na Bahia na história. Foram cinco medalhas conquistadas através de Ana Marcela, Daniel Alves, Hebert Conceição, Isaquias Queiroz, todos com ouro, e Bia Ferreira, prata.

Esse quinteto é responsável por 20% do total de medalhas obtidas por esportistas baianos. Agora são 25 ao todo. Uma história que começou em 1948, nos Jogos de Londres, com o bronze do soteropolitano Nilton Pacheco no basquete masculino. Iasquias Queiroz, de Ubaitaba, é o recordista do estado, com quatro pódios. Ele acumula um ouro, duas pratas e um bronze. A seguir, veja a lista de todos os medalhistas baianos:

Londres-1948

Nilton Pacheco (Salvador) - bronze - basquete

Seul-1988

Bebeto (Salvador) - prata - futebol

Bebeto (primeiro da esquerda, agachado) e a seleção medalhista de prata em Seul-1988 (Foto: Divulgação)

Atlanta-1996

Aldair (Ilhéus) - bronze - futebol

Bebeto (Salvador) - bronze - futebol

Dida (Irará) - bronze - futebol

Com Aldair, Bebeto e Dida, seleção masculina de futebol foi bronze em Atlanta-1996 (Foto: CBF/Divulgação)

Sydney-2000

Ricardo (Salvador) - prata - vôlei de praia

Edvaldo Valério (Salvador) - bronze - natação

Edvaldo Valério (o último) foi bronze em Sydney (Foto: Washington Alves/COB)

Atenas-2004

Ricardo (Salvador) - ouro - vôlei de praia

Elaine (Salvador) - prata - futebol feminino

Formiga (Salvador) - prata - futebol feminino

Ao lado de Emanuel, Ricardo conquistou o ouro em Atenas-2004 (Foto: FIVB/Divulgação)

Pequim-2008

Fabiana (Salvador) - prata - futebol feminino

Formiga (Salvador) - prata - futebol feminino

Ricardo (Salvador) - bronze - vôlei de praia

Formiga tem duas medalhas olímpicas de prata (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Londres-2012

Adriana Araújo (Salvador) - bronze - boxe

Adriana Araújo foi bronze no boxe em Londres-2012 (Foto: Jack Guez/AFP)

Rio-2016

Robson Conceição (Salvador) - ouro - boxe

Walace (Salvador) - ouro - futebol

Isaquias Queiroz (Ubaitaba) - 2 pratas e 1 bronze - canoagem velocidade

Erlon (Ubatã) - prata - canoagem velocidade

Robson Conceição comemora o ouro no Rio-2016 (Foto: Roberto Castro/Brasil2016.gov.br)

Tóquio-2020 (disputada em 2021)

Ana Marcela Cunha (Salvador) - ouro - maratona aquática

Daniel Alves (Juazeiro) - ouro - futebol

Hebert Conceição (Salvador) - ouro - boxe

Isaquias Queiroz (Ubaitaba) - ouro - canoagem velocidade

Beatriz Ferreira (Salvador) - prata - boxe