Lembra do Acústico MTV? Projeto está de volta com Tiago Iorc

Um dos maiores sucessos da história da MTV, o projeto Acústico volta a ser exibido na emissora nesta quinta-feira (19), às 22h, com um especial com o cantor e compositor Tiago Iorc. Com uma hora de duração, o programa apresentará 11 canções, a maioria delas do álbum inédito Reconstrução, além de grandes sucessos, em uma apresentação exclusiva.

Gravado com a presença de 250 convidados, em São Paulo, em maio passado, o Acústico MTV Tiago Iorc conta com a presença de dois convidados especiais: o cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler, que fez um incrível dueto com Tiago em Me Tira Pra Dançar, e Duda Beat, cantora pop pernambucana, que cantou Tangerina.

A banda que acompanha Tiago Iorc é formada por nomes internacionais como Jeremy Gustin (bateria), Isaías Elpes (baixo), Mateus Asato (violão) e Roberto Pollo (piano). Mateus Asato já tocou com grandes artistas, como Jessie J e Bruno Mars, e Roberto Pollo é integrante da atual formação do Legião Urbana.

O show completo estará disponível a partir de sexta (20) nos principais serviços de streaming de música. No sábado (21) poderá ser conferido também no MTV Play.

O retorno do Acústico MTV, projeto musical que marcou toda uma geração e foi responsável por consolidar a carreira de grandes nomes da música nacional e internacional como Cássia Eller e Nirvana, entre outras performances épicas, deu origem a diversos álbuns de sucesso de grandes artistas do cenário nacional e internacional. O ‘Acústico MTV com Tiago Iorc foi viabilizado através de uma parceria entre a Viacom/MTV, a F/Simas (escritório que gerencia a carreira do artista Tiago Iorc) e a Universal Music.







Repertório

- Desconstrução

- Fuzuê

- Mil razões

- Hoje lembrei do teu amor

- Coisa linda

- Tangerina feat. Duda Beat

- Do que você tem medo?

- Bellyache

- Um dia após o outro

- Me tira pra dançar feat. Jorge Drexler

- Amei te ver