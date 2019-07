Lembra qual tinha sido o último gol de falta do Vitória? Confira

Com a contratação de Felipe Gedoz, tudo indica que o Vitória ganhou mais um recurso: os gols em cobranças de falta. O meia foi o autor de um belo gol que abriu o placar para o Leão na derrota por 3x1 para o Londrina na última terça-feira (23).

O gol saiu aos 17 minutos do primeiro tempo, numa cobrança do lado esquerdo do ataque. Foi o primeiro gol de Gedoz no rubro-negro em cinco jogos disputados por ele, sendo três como titular.

Reveja o gol de Gedoz sobre o Londrina:

Será que o torcedor rubro-negro consegue lembrar qual era o último gol de falta do Vitória antes do de Gedoz? Foi há mais de um ano. No dia 30 de maio de 2018, com o atacante Wallyson, na derrota por 3x2 para o Internacional no Barradão, pela 8ª rodada da Série A.

Confira o gol de Wallyson sobre o Internacional:

Uma observação: naquele gol o atacante contou com o desvio do lateral direito Zeca, do Colorado, para enganar o goleiro. Apesar do desvio o árbitro da partida deu a autoria para Wallyson.

O último gol de falta clássico, sem desvio algum, datava de 21 de março do ano passado. Yago foi o autor da cobrança. O meia marcou na goleada por 4x1 sobre o Ferroviário, em Fortaleza, pela 1ª fase da Copa do Nordeste.

Confira o gol de Yago contra o Ferroviário: