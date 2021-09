Lenda do futebol, Baresi ganha camisa do Bahia de Hebert Conceição

Campeão do mundo com a seleção da Itália em 1982, o ex-jogador Baresi foi presenteado com uma camisa do Bahia por Hebert Conceição, medalhista de ouro no boxe nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O encontro de campeões aconteceu quarta-feira (22), no Farol da Barra. Franco Baresi está no Brasil gravando um documentário e Hebert Conceição é um dos entrevistados do ex-zagueiro.

Nas redes sociais, Baresi postou a foto do momento em que recebeu o presente. Lenda do futebol italiano, o ex-jogador fez toda a carreira no Milan. Além da Copa do Mundo de 1982, ele disputou as edições de 1990 e 1994. Nesta última, perdeu um dos pênaltis que garantiram ao Brasil o tetracampeonato na final contra os italianos.