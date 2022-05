Lenda do tênis cumpre pena em prisão lotada e infestada de ratos

O alemão Boris Becker, considerado uma lenda do tênis, foi condenado a dois anos e meio de prisão em Londres por fraude. Ele foi julgado na sexta-feira (29) por esconder centenas de milhares de libras após ter declarado falência. Logo após a leitura da sentença, o ex-tenista foi levado para as celas do tribunal e, agora, terá dias complicados pela frente.

Campeão de seis Grand Slams, Becker foi mandado à penitenciária de Wandsworth, que é classificada pela mídia local como uma das piores da Inglaterra.

Segundo o jornal Daily Mail, a prisão, que fica em um edifício da era vitoriana, é superlotada e infestada de ratos. Um relatório de inspeção aponta que o local abriga 1.300 presos, que passam mais de 22 horas por dia em suas celas.

Ainda de acordo com o documento, a violência é um problema no local, e há quase um ataque por dia entre os presos, entre 2020 e 2021. "Os funcionários da prisão usaram a força 1.295 vezes durante o mesmo período, ou seja, quase quatro vezes por dia", descreveu o Daily Mail, com base no relatório de inspeção.

O cineasta Chris Atkins, que cumpriu pena de cinco anos na penitenciária por fraude fiscal, descreveu em um livro o local como "uma das prisões mais infames do país".

"Gritos, grunhidos, latidos, ameaças, risos, choro, discussões, brigas. É como se alguém tocasse todos os efeitos sonoros de uma vez só", lembrou, ao descrever o que mais o impressionou em sua chegada, em 2016.

"Wandsworth é uma prisão muito violenta, mas se você mantiver a cabeça baixa e não se envolver em drogas, dívidas e toda a política das alas, não é tão perigoso. Apenas fique fora do caminho. Eu diria apenas levante a cabeça e não vai ser tão ruim quanto você pensa que vai ser", continuou.

Ainda de acordo com o Daily Mail, Becker passará os primeiros 15 dias em um quarto individual. Depois, ele deve ser transferido para uma ala de segurança mais baixa, e pode até ser encaminhado para um local com cerca de 10 metros quadrados e companhia de outro detentos.