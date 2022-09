Lene Sensitiva rebate Leo Dias sobre gravidez de Viih Tube: 'sempre alertei'

A autointitulada vidente Lene Sensitiva, conhecida por ter previsto a morte do cantor Cristiano Araújo e de Gugu Liberato, ganhou recente visibilidade depois que a influencer Viih Tube anunciou a sua gravidez do ex-BBB Eliezer. Lene havia publicado em julho que Viih teria um filho.

No entanto, quem também fez uma postagem sobre a previsão de Lene foi o colunista Leo Dias, nesta terça-feira (20). O jornalista afirmou que, na verdade, Lene foi avisada da gravidez pelo próprio pai da ex-BBB, Fabiano Moraes, que faz a assessoria da vidente. Lene não deixou barato e utilizou as redes sociais para rebater: "Leo Dias, antes de você publicar uma coisa dessa, deveria dar uma olhada na minha página", afirmou.

"Eu não preciso que o fulano venha me dar informações sobre as visões que eu tenho. Não gostei do que você fez, acho que você deveria retirar a publicação", pediu Lene, através de vídeo. Após a postagem, o jornalista apagou as postagens.

Segundo a vidente, a primeira previsão sobre a gravidez da Viih Tube foi feita em live, no início do ano. Depois, ela mencionou a gravidez em um podcast com Ana Paula Renault, em março. A terceira previsão aconteceu no dia 11 de julho.

"Vi pelos mantras que Viih Tube pode ter uma gravidez inesperada do Eliezer", dizia Lene Sensitiva, em postagem feita nas suas redes sociais no dia 11.

Após acertar a previsão, ela voltou ao seu perfil para relembrar a postagem antiga e escreveu: "Previsão certa do dia 11/07/2022, fora as lives que eu vinha avisando! Deus abençoe vocês".

Gravidez de Viih Tube

Pegando todo mundo de surpresa, Viih Tube e Eliezer anunciaram nesta terça-feira (20), que estão esperando o primeiro filho do casal. A influenciadora publicou em seu canal no YouTube toda a história e contou que estava feliz com a novidade.

"É uma notícia muito boa, que muda tudo para sempre! Gente, eu estou grávida, estamos grávidos. Vou ser mamãe!", disse. Eliezer, que participou do BBB deste ano, comentou que eles só descobriram a gestação porque a médica desconfiou que a namorada poderia estar com um cisto no ovário.

"A médica falou: 'Você está grávida ou com um cisto, é gravidez ou coisa mais séria'. Aí já era noite, tinha comprado os testes de farmácia, queria fazer só no outro dia e eu nunca ia conseguir dormir. Falei: 'Faz logo'. Fui até ela no banheiro, me mostrou o teste, nunca tinha feito um antes, era um '+'. Em vez de ela me falar, me mandou ler a bula. Olhava para o teste e para a caixa... Respirei fundo", disse o publicitário.