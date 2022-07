Lenine divide canções, afetos e experiências com o filho Bruno Giorgi

O cantor e compositor Lenine é pura poesia para falar de Rizoma, show que marca sua volta aos palcos e vai render seu próximo álbum de inéditas. A começar pelo nome, que remete à expansão das raízes de uma planta e aqui, pode ser traduzido pelas novas possiblidades musicais exploradas por ele.

Desta vez, com o filho Bruno Giorgi, um de seus três rebentos e produtor de seus discos há mais de uma década. “Quase natural, que juntos, pai e filho, porque temos a mesma raiz, ter feito Rizoma. Um pai e um filho juntos e isolados”, afirma o pernambucano. Em turnê nacional, a apresentação chega a Salvador neste sábado (16), às 21h, no Teatro Castro Alves.

É que Rizoma é um destes frutos da pandemia. E foi responsável por tirar Lenine de uma fase “bem cinza” e de afastamentos – dos shows, viagens, instrumentos e gravações. “Isso tudo foi muito difícil e dolorido e me deixou avesso, um pouco azedo, até o momento que o Bruno (essa culpa maravilhosa dele) começou a vir ao meu encontro às quartas-feiras, gravamos algumas coisas, retomamos um projeto que tínhamos”, conta.



Ele me passa uma segurança muito gran- de. Nesses mais de dez anos que ele tá junto, dirigindo e produzindo tudo o que eu faço, Bruno é o cara que dialoga sobre música, arte, criação. Meu filho. Lenine

E nessa busca de novos sentidos, Bruno sai dos bastidores e acompanha Lenine nos vocais e se reveza entre baixo, bandolim, teclados e sampler. Lenine explica que todo o processo resultou numa dinâmica única no palco e em novas sonoridades para gravações originais que escolheram para o repertório, que passa por todas as suas fases, desde Olho de Peixe, e por canções como Castanho, Martelo Bigorna, Leve e Suave, O Dia em que Faremos Contato, Jack Soul Brasileiro e Paciência, entre outras.



“Nos debruçamos juntos sobre cada um dos discos, pinçamos dali as canções que dialogam com a realidade. Que o texto, a poesia e as palavras tivessem ressonância nos dias de hoje, esse foi o grande filtro”, diz Lenine, acrescentando que os produtores que já trabalharam com ele estão (Denilson Campos, Tom Capone, Chico Neves, Júnior Tostoi e Bruno Girorgi) e compositores queridos como Carlos Rennó, Paulo Cesar Pinheiro, Lula Queiroga e Dudu Falcão estão também em cena.

Teatro Castro Alves, Sábado (16), às 21h. Ingressos: de R$ 60 a R$ 200, à venda no Sympla e bilheteria do teatro. Assinantes Clube CORREIO têm 20% de desconto.





Fim de Semana

Novo olhar para a dança de salão

Pelourinho Formado há cinco anos por quatro dançarinos gays, o grupo Casa 4 está celebrando o aniversário com uma dobradinha: neste sábado, a partir das 19h, apresentam no Teatro Sesc Pelourinho, os espetáculos Salão (2017), e Me Brega, Baile! (2019). Dirigidos pelo dançarino e coreógrafo Leandro de Oliveira, que compõe o coletivo, os trabalhos tiram a dança de salão do universo tradicional. Salão traz relatos de violências vividas por cada um de integrantes do grupo em ambientes de danças de salão; e Me Brega, Baile! surge a partir de desejos de dançar a dois e questionamentos da restrição de exibição de afeto entre homens. O grupo é formado, ainda, por Marcelo Galvão, Alisson George, Matheus Assis e Carlos Henrique Araújo. Ingressos: R$ 40 | R$ 20.

Juliana Ribeiro participa do BaZá RoZê neste sábado (16) Foto: Divulgação

BaZá RoZê no Palacete das Artes

A feira artística feminista BaZá RoZê volta a movimentar o Palacete das Artes, na Graça, este fim de semana, com seus produtos difrenciados e artesanais, performances e muita interação. O evento acontece das 13h às 0h, nos dois dias, e ocupa os jardins do museu com sua proposta de incentivar o empreendedorismo, sobretudo o feminino. A programação artística conta com cantigas populares do Cantarolou e com a cantora e compositora Juliana Ribeiro (sábado, 16h e 18h); e com músicas e palhaçaria com os Musiclauns, além do jazz da banda Geleia Solar (domingo, 16h e 17h30), além de arte, moda, decoração e gastronomia. Entrada gratuita.

Culinária Musical na Casa do Benin

O afrochefe Jorge Washington comanda o projeto neste domingo (17), na Casa do Benin, no Pelourinho, a partir das 12h. O samba vai tomar conta da edição, com show do cavaquinhista e compositor Roberto Ribeiro e grupo Samba de Maré, que recebe Lia Chaves e Lari Lima como convidadas. No cardápio, será servido maxixada de carne seca, arrumadinho de fumeiro e moqueca de banana da terra. Nesta edição, o Cantinho do Empreen- dedor vai trazer o ateliê de produtos artesanais Florescer Presentes Especiais, com itens como oratórios, cadernos, cadernetas e bloquinhos. Os pratos custam R$ 60 (para duas pessoas e a entrada R$ 30.