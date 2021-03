Lenny Kravitz causa furor no Twitter ao mostrar barriga de tanquinho

O cantor americano Lenny Kravitz tem uma fazenda no município de Duas Barras, interior do Rio de Janeiro, e sempre que pode vem ao Brasil desfrutar a paz do seu pedaço da natureza.

Foi justamente lá que escolheu passar a pandemia e publicou no Twitter uma foto em que exibe o corpo malhado, vestido apenas de calça de moleton, na varanda da casa, onde tenta abrir um coco verde.

1:23 PM

????: Karen Gault pic.twitter.com/wcDG2N825P — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) March 16, 2021

Por causa disso, provocou comentários empolgados na rede social. "Eu não sei se tô mais passada com a idade, o abdômen ou o fato do Lenny Kravitz ter uma fazenda no RJ", disse uma fã. "Academia fechada mas a gente segue o projeto Ridelícia pra chegar aos 56 igual ao Lenny Kravitz", comentou outra.

"Tenho a idade do Lenny Kravitz. Tô me esforçando pra esconder essa foto da minha mulher. Kkkk", se divertiu um internauta. Mais empolgada, essa fã foi longe na memória: "O povo surtando com o corpo de 56 anos do Lenny Kravitz esses dias. Eu só lembro do show que ele agachou, a calça rasgou e mostrou o Lenny Kravitz Junior dele".