Leno Sacramento encena trilogia sobre racismo no Novembro Negro no Goethe

O mês de novembro é emblemático no debate sobre as questões raciais, e a Trilogia Leno Sacramento entrs em cena no Teatro Goethe-Institute, na Vitória, para discutir temas importantes como políticas públicas, racismo, educação, emprego, infância e violência. De quinta (10) a sábado (12), às 17h, será possível assistir aos três monólogos do ator - cada um em um dia diferente.

Na quinta (10), Leno apresenta En(cruzilhada) (2017), em que um homem preto adulto, com lembranças espaçadas de infância, vive um tempo presente onde sempre é colocado em situações de risco e encruzilhadas. Na sexta (11) é a vez de Nas Encruza (2019), que representa o tribunal das ruas, onde as palavras funcionam como facas através de falas preconceituosas que inundam o dia de muita gente.

No sábado (12) a maratona se fecha com Escarro Início (2022), que (re) inicia o ciclo de sofrimento, pois a montagem começa com um parto indesejado. A trilogia remonta uma trajetória de nascimento e morte que se repete, sem que a história mude na vida do cidadão preto. São muitos nascimentos sem que a realidade externa violenta se transforme e os acolha.

Leno Sacramento é ator do Bando de Teatro Olodum e faz parte de todos os espetáculos de repertório do grupo, que já se apresentou em diversas cidades do Brasil e países do mundo. Em 2017 estreou o seu primeiro monólogo – En(Cruz)Ilhada, e nesse mesmo ano estrutura uma método de aula para atores, que utiliza a capoeira como ponto de partida para a preparação física e para a criação de cenas.

Em 2018, um episódio marcante irrompe a vida do artista: por ser negro, é confundido com um bandido e leva um tiro da polícia em pleno dia, no Campo Grande. A ironia maior é que nesse dia não pode participar na Cerimônia de Premiação do Braskem, onde estava concorrendo como melhor ator do ano por seu trabalho em En(Cruz)Ilhada. Este episódio gera o primeiro livro do artista – Para Desgraça (2022) – que teve lançamento em Salvador, São Paulo, e já está sem sua segunda edição.

Serviço: - Trilogia Leno Sacramento | de quinta (10) a sábado (12), 17h, no Teatro do Goethe-Institute | Ingressos: R$ 20 / R$ 10, cada peça; R$ 50, os três espetáculos