Leno Sacramento lança livro sobre episódio de violência policial que ele viveu

"Para, desgraça!". Foi esse o grito que o ator baiano Leno Sacramento, 45 anos, ouviu segundos antes de levar um tiro na perna, disparado por um policial civil. O grito que ficou na memória de Leno é agora título de seu primeiro livro, que ele lança nesta quarta-feira (28), às 20h, no seu Instagram, @lenosacramento, numa live com a participação das atrizes Cássia Valle e Valdinéia Soriano, o poeta Nelson Maca, entre outros.

Era uma quarta-feira de junho de 2018 e a Avenida Sete estava muito movimentada, afinal eram 14h. Os policiais estavam à procura de dois jovens negros que eram acusados de "tocar o terror" no Campo Grande, ali perto. Olharam para Leno, decidiram que ele era o bandido que procuravam e atiraram. Mas nem a descrição dos bandidos correspondia ao perfil de Leno, como observa o artista: "Eles estavam à procura de dois jovens negros carecas. Eu sou 'rasta' e já não era jovem", afirma Leno, que integra o Bando de Teatro Olodum.

No livro - que leva o subtítulo "Uma Quarta Para Não Esquecer" -, Leno relata o momento do tiro e o que aconteceu a seguir. Dali, ele entrou no carro com os policiais e foi para o Hospital Geral do Estado. "Entrei lá cercado de quatro policiais armados e com a perna sangrando. Fui tratado muito mal, como um bandido".

Leno relata toda a tensão por que passou no hospital e, principalmente, o pânico que passou quando foi obrigado novamente a entrar no carro com seus algozes, para ir a uma delegacia onde deveria registrar o boletim de ocorrência. Mas não pôde registrar porque o delegado não estava lá.

O artista, que também é ator e dramaturgo, diz que seu livro é "um desabafo, uma denúncia", que pode servir para encorajar outras pessoas a, como ele, denunciarem o crime de que foram vítimas. "Pode parecer estranho dizer isso, mas que bom que esse tiro foi em mim, que sou uma pessoa pública e posso fazer esse livro, para mostrar às pessoas nossos direitos", diz afirma Leno, que protagonizou os monólogos En (Cruz)ilhada e Nas Encruzas, que denunciam a violência e o racismo.

Lançamento hoje (28), 20h, no Instagram @lenosacramento, com participação de Cássia Valle, Valdinéia Soriano, Nelson Maca e outros. Grátis | Preço do livro: R$ 30 (informações no Instagram)