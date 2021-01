Léo Ceará lamenta empate, mas pede foco em jogo contra América-MG

O Vitória segue ameaçado pela proximidade do Z4 da Série B. Neste domingo (3), contra o Operário-PR, no Barradão, o Leão saiu na frente com Vico logo no início do jogo, mas viu o Fantasma igualar quatro minutos depois, com Ricardo Bueno. Com o empate em 1x1, o rubro-negro corre o risco de cair uma posição com o complemento da 32ª rodada.

O time baiano ocupa a 15ª colocação, com 37 pontos. O Náutico tem 35 pontos e visita o Confiança na segunda-feira (4), às 20h, no Batistão. Se ganhar, ultrapassa o Vitória.

Faltando seis duelos para o fim da Série B, Léo Ceará lamentou o resultado diante do Operário. Artilheiro do time na competição, com 13 gols, o atacante reconheceu a dificuldade que o Vitória está sofrendo.

"A gente não fez uma boa partida, mais uma vez. A gente sabia que precisava da vitória. Temos que ter consciência que é preciso dar um pouco mais. Não pode jogar dentro de casa, na situação que a gente está, e aceitar que o Operário jogue aqui dentro", comentou.

Na próxima rodada, o Leão visita o líder da Série B, América-MG. O jogo será no sábado (9), às 19h, no Independência. Léo Ceará alertou sobre o perigo do adversário e da sequência do campeonato.

"Faltam seis jogos, quatro fora, dois em casa. A gente sabe que precisa vencer. Temos o América-MG na próxima rodada, jogo dificílimo fora. A situação é delicada, mas não tem tempo de lamentar. É trabalhar".