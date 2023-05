Léo Condé admite queda de rendimento do Vitória: 'Bem abaixo'

O Vitória jogou mal contra o Mirassol e perdeu por 2x0 na noite desta sexta-feira (19). Após o apito final, o técnico Léo Condé admitiu a queda de rendimento da equipe no estádio Maião. Na avaliação dele, o rubro-negro até iniciou o jogo dentro da estratégia traçada, mas não conseguiu ser efetivo.

"A partida como um todo foi um jogo bem abaixo do que a gente vinha apresentando na competição até agora. Primeiro tempo, até dentro da estratégia nossa de atrair a equipe deles e usar da velocidade com Zé Hugo e Osvaldo, a gente até conseguiu puxar alguns bons contra-ataques, mas pecamos na hora de definir".

Cristian abriu o placar para o Mirassol aos 48 minutos do 1º tempo e Fernandinho definiu o jogo logo aos três da etapa final.

"Iríamos fazer algumas correções no intervalo, mas, infelizmente, no último lance, a gente sofreu o gol. Não sei se foi falta no goleiro ou não, mas sofremos o gol. Ajustamos algumas situações, de adiantar um pouco as linhas de marcação, pressionar um pouco mais a saída do adversário, mas num erro nosso a gente ofereceu para eles o contra-ataque. A partir daquele momento a gente realmente não conseguiu se encontrar dentro do jogo e não tivemos forças para buscar uma reação", afirmou Léo Condé.

O próximo jogo do Leão é na quarta-feira (24), às 19h, contra o CRB, no Barradão. "Temos que olhar para frente e fazer as correções necessárias para a próxima partida. Agora é levantar a cabeça, fazer as correções necessárias para reagir o quanto antes, principalmente na partida de quarta, contra o CRB".

Os ajustes ofensivos estão entre os necessários, já que pela primeira vez o Leão não estufou a rede na competição. "Hoje não conseguimos criar muito. Foi o primeiro jogo na competição que ficamos sem marcar, não tem que ter desespero. Às vezes as coisas não acontecem como a gente imagina. Vamos trabalhar, buscar o melhor encaixe da equipe e chegar forte no jogo contra o CRB. Tenho certeza que o torcedor vai apoiar", projetou Léo Condé.

A derrota para o Mirassol não tirou o Vitória da liderança da Série B, mas, com 15 pontos, o rubro-negro não tem o posto garantido. Vai depender de tropeços de Criciúma, Atlético-GO, Guarani e Botafogo-SP, que ainda entrarão em campo nesta 7ª rodada. "A equipe possivelmente vai terminar dentro do G-4, e o jogo contra o CRB vai ser de extrema importância para manter a equipe nesse pelotão", previu Léo Condé.