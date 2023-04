Léo Condé avalia estreias e festeja bom começo de Série B do Vitória

Diante dos microfones, um treinador satisfeito. Léo Condé comemorou não apenas o 3x0 construído pelo Vitória contra a Ponte Preta, mas também a forma como o time atuou diante da equipe paulista, na noite deste domingo (16), no Barradão, na estreia da Série B do Brasileiro. Zeca, Osvaldo e Rodrigo Andrade assinaram o placar.

"Realmente um grande jogo. Não só pelo que fizemos, mas também pelo adversário que enfrentamos, que valoriza muito nossa vitória. Uma grande partida. A gente sentiu e entendeu os momentos do jogo. Soube marcar alto e baixo, soube quando ter a posse e quando explorar os contra-ataques. Conseguimos, depois de um lançamento, fazer o primeiro gol. Depois o segundo, em jogada individual de Osvaldo", afirmou.

Léo Condé admitiu que o time caiu de rendimento na etapa final, mas pontuou que o time soube se reorganizar em campo. "No segundo tempo estivemos um pouco abaixo, a Ponte Preta nos empurrou para nosso campo e entendi que precisava de jogadores de mais mobilidade. Thiago e Welder ajudaram e equilibramos o jogo. A Ponte Preta teve chances, mas também tivemos e fizemos o terceiro gol. Poderíamos fazer o quarto e o quinto. Resposta muito positiva".

Diante da Ponte Preta, Léo Condé promoveu a estreia de cinco dos 12 jogadores contratados para reforçar o elenco rubro-negro na Série B. O lateral Marcelo, o zagueiro Wagner Leonardo, o meia Giovanni Augusto e o atacante Zé Hugo foram titulares. O centroavante Welder entrou no segundo tempo.

"Estrearam muito bem. Deu equilíbrio com os jogadores que aqui já estavam. A gente conseguiu casar bem, passou a ter um zagueiro canhoto com boa saída de bola pelo lado esquerdo. Marcelo é um lateral que marca bem e tem muita força para atacar. Zé Hugo a gente precisava desse jogador de velocidade. Giovanni tem drible, Welder vocês já acompanham, vinha fazendo ótimo Baiano pelo Jacuipense. Foram boas estreias e ainda temos mais atleta para estrear. Os jogadores que já estavam no clube, a gente sabia que no período de treinamento a gente ia conseguir extrair mais deles".

O Vitória volta a campo no próximo domingo (23), às 18h, quando disputa o primeiro jogo da Série B como visitante, contra o ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal.

"Tem margem para a equipe crescer e evoluir. Apenas o início de trabalho depois da reformulação que foi feita. A entrega tem que ser como foi hoje, sempre. Vão ter ajustes para serem feitos. Muito mérito do adversário que tem um bom conjunto, muito bem treinado pelo Hélio dos Anjos. Uma equipe que liderou o A2 do Paulista, foi campeã. Por mais que a gente tivesse esse período de treinamento, foram doze contratações. Não vai estalar o dedo e sair tudo certinho. Espero que a gente possa, no decorrer da competição, sair bem equilibrada", projetou Léo Condé.