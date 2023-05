Léo Condé define o Vitória no início da Série B: 'Espetacular'

Impossível não estar satisfeito após quatro vitórias em quatro jogos. Léo Condé comemorou muito depois que o Vitória venceu o Botafogo-SP, por 3x0, na noite de sexta-feira (5), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. "É um início de competição espetacular da nossa equipe", vibrou o treinador.

"Todos estão trabalhando bem focados. A gente sabe que a competição é difícil. Em algum momento vai ter oscilação e dificuldade. Temos um grupo de atletas muito experientes, que não deixam entrar empolgação no nosso trabalho. Pelo contrário. Estão todos muito centrados", completou o treinador.

O Vitória abriu o placar com Léo Gomes, ampliou com Welder e Santiago Tréllez deu números finais à partida. Na avaliação de Léo Condé, a forma como o time se comportou no começo da partida contribuiu e muito para o resultado.

"Um jogo muito estratégico da nossa equipe, jogo muito equilibrado. A gente sabia que o Botafogo-SP no início do jogo iria tentar fazer uma pressão na nossa saída de bola. A gente teve muita atenção ali e suportou esse período, depois começou a encaixar nosso jogo. Talvez com um capricho maior a gente já poderia ter feito o gol. Depois tivemos a situação da bola parada, que é algo que a gente vem trabalhando bastante. Fizemos 1x0 e organizamos algumas situações no intervalo do jogo, principalmente na marcação", pontuou.

A partida também foi marcada por duas paralizações, cada uma de 20 minutos, por causa da queda de energia nos refletores do estádio. Apesar das interrupções, os jogadores rubro-negros se mantiveram concentrados e não vacilaram na defesa.

"Voltamos bem para o segundo tempo e encaixamos um bom contra-ataque ali com Osvaldo e Welder. E aí o jogo acabou ficando picado com o apagão que aconteceu. Mas a equipe manteve a concentração o tempo inteiro. No final ainda fomos premiados com o terceiro gol. Uma partida muito consistente e consciente da nossa equipe".

O Vitória volta a campo na quarta-feira (10), às 19h, quando visita o Ceará, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, em jogo válido pela 4ª rodada.

"Ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. É manter os pés no chão e continuar trabalhando muito. Não só eu, como todos da comissão e principalmente os atletas", projetou o técnico Léo Condé.