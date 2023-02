Léo Condé é o 18º técnico do Vitória nos últimos cinco anos; veja lista

O Vitória troca muito de treinador porque não ganha ou não ganha porque troca muito de treinador? Seja qual for a resposta, o número impressiona. Contratado nesta semana, Léo Condé é o 18º técnico a passar pela Toca do Leão nos últimos cinco anos.

O último título rubro-negro foi conquistado em 2017: a taça do Campeonato Baiano, com Argel Fuchs no comando. Ainda naquele ano, Petkovic, Alexandre Gallo e Vagner Mancini assumiram o time.

É a partir de Mancini que o recorte utilizado nesta matéria tem início. Isso porque o técnico que livrou o time do rebaixamento no Brasileirão foi mantido no começo de 2018. E de lá para cá, foi um dos poucos que duraram no cargo.

Para se ter ideia, apenas Vagner Mancini, Rodrigo Chagas, Geninho (em 2019/2020) e João Burse ficaram por mais de quatro meses no clube. Mazola Júnior, o que resistiu por menos tempo, teve somente 15 dias de trabalho antes de ser demitido.

Geninho, por sinal, teve duas passagens no período. A segunda, em 2022, durou só um mês. Neste caso, o nome dele foi contado duas vezes. Já João Burse, que antes desse trabalho recente treinou o time profissional interinamente em 2018, foi computado uma única vez. O mesmo vale para Rodrigo Chagas e todos os outros técnicos interinos. A conta inclui somente os que foram efetivos no cargo.

Lista de todos os técnicos do Vitória de 2018 até agora: