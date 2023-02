Léo Condé revela dois aspectos que o Vitória precisa melhorar: 'Mais do que nunca'

Léo Condé assumiu o Vitória na semana passada e ainda não ganhou uma partida. Em sua terceira, o time empatou com o ABC no Barradão, neste sábado (18), por 1x1, pela Copa do Nordeste. Após o jogo, o treinador pontuou dois aspectos que, na avaliação dele, a equipe precisa evoluir rapidamente. E também elogiou os jogadores em um ponto.

“A gente tem muita coisa para melhorar e cabe a mim, principalmente quando a gente tiver tempo para trabalhar. A gente já vai detectando algumas situações que precisa melhorar, principalmente a saída de bola e a bola parada defensiva, essa mais do que nunca. Sofremos um gol novamente nesse quesito. Mas, de um modo geral, a gente já está conseguindo fazer com que os jogadores entendam que eu quero uma equipe propositiva, que busque o jogo. Como foi ali (até) os 25, 30 minutos do primeiro tempo, e perdemos duas chances boas com Zeca e com Léo Gamalho”, analisou Condé.

Na sequência, o técnico mencionou o que o agradou. “O que mais me deixou satisfeito pela partida de hoje foi que a gente, logo quando sofreu o gol, nós tivemos uns 5 minutos que a equipe sentiu bastante, acusou o golpe, não era para menos, mas a equipe mostrou um poder de reação. Não só pelo empate, mas mostrou personalidade, buscou o empate, poderia ter virado o jogo”, disse.

“Então eu acho que a gente está começando a encontrar um caminho. É claro que é um momento muito ruim do clube nas competições, no Baiano e na Copa do Nordeste, mas eu tenho que olhar lá pra frente. E olhar lá pra frente é olhar a equipe evoluir tanto coletivamente quanto individualmente. É isso que eu tenho que buscar”.

Um dia após o executivo de futebol do clube, Edgard Montemor, falar que pretende contratar oito a dez jogadores para a disputa da Série B, que começa em abril, o técnico adotou tom mais moderado. “O momento agora é de potencializar esses atletas que aqui estão. É a base que vai jogar a temporada. É claro que todos esperam o resultado de imediato, mas às vezes ele não vem. Pensando na temporada como um todo, principalmente Copa do Brasil e Série B, a gente está vendo nos jogos o que cada um pode oferecer e onde a gente explorar o que cada jogador tem de melhor. Em cima disso, a equipe vai reforçar, sim, para a Série B. Não que vai ter uma mudança drástica aqui, de mandar uma série de jogadores embora, contratar um caminhão de jogadores, que aí a gente vai ter que passar por todo esse processo de novo. É ter inteligência e sabedoria nesse momento para atacar os pontos certos”.