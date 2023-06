Léo Estakazero se apresenta hoje (14) no Shopping Itaigara

O cantor Leo Estakazero faz um show exclusivo aberto ao público nesta quarta-feira (14), na praça de eventos do Shopping Itaigara, das 18h às 20h. O evento faz parte da programação em homenagem aos 30 anos de carreira do cantor.

“Eu, particularmente, tenho uma relação afetiva com o Shopping Itaigara. Além de ser vizinho do shopping, sempre frequentei bastante, também foi lá que realizei a minha primeira apresentação profissional, há 30 anos”, destacou Léo.

O cantor complementou que o lugar de estreia para um artista é sempre inesquecível. “Agora com esse projeto em parceria com o Itaigara, de resgate da cultura do forró, vem um filme na minha cabeça. Estamos assinando esse São João comemorativo dos 30 anos de carreira, um momento histórico e marcante para a banda, e esse show no Shopping Itaigara será emblemático. Vamos entregar o nosso melhor!”, garantiu.

O show vai ter hits como "Encosta N’eu", "Lua Minha", “Quando a Gente Ama” e “Sapatilha 37”, entre outros sucessos do repertório.

A iniciativa faz parte do projeto desenvolvido em parceria com a Leo Estakazero e o Shopping Itaigara, que tem como objetivo promover o resgate da cultura do forró. “Nossa proposta é trazer todo aquele clima familiar, sobretudo do interior, para dentro do mall.Revisitar toda essa tradição do forró, das festas juninas, com a valorização da cultura regional”, destacou Gilson da Hora, gerente de marketing do Shopping Itaigara.

Na segunda (12) Leo participou de um bate-papo no Shopping Itaigara com o também cantor Norberto Curvêllo sobre o resgate da cultura do forró. Já o sábado (17), o Shopping Itaigara será animado pelo cantor Beto Narchi, das 17h às 19h. Às terças e quintas-feiras, das 17h às 18h30, o projeto junino também leva outras atrações musicais para movimentar o mall com o melhor da música nordestina. Todas as atrações são gratuitas.

Arraiá Leo Estakazero Shopping Itaigara

Até o dia 30 de junho, a Praça Central do empreendimento abriga o Arraiá Leo Estakazero Shopping Itaigara, com tudo o que marca essa época do ano: comidas típicas, brincadeiras emúsica nordestina.

A culinária típica conta com as operações Amore Milho– especializada em produtos feitos à base do milho, Bang Bang, Doccito's e Villa Bistrô, com bolos, doces, licores, canjica, milho, amendoim, e tudo o mais a que se tem direito no São João.

Para a garotada, o espaço tem ainda um touro mecânico durante todo o horário de funcionamento. Para utilizar o brinquedo, o valor do ingresso é de R$ 15. O touro é indicado para crianças com idade a partir de 3 anos ou que estejam acompanhadas com seus responsáveis.