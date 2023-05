Léo Gamalho treina com o elenco e é opção do Vitória contra o CRB

A escalação do Vitória será alterada para o jogo contra o CRB. Pilar do meio-campo rubro-negro, o volante Rodrigo Andrade está de volta ao time após cumprir suspensão, mas ele não é a única novidade para o duelo das 19h de quarta-feira (24), no Barradão. Um dos artilheiros do Leão na Série B, o centroavante Léo Gamalho também está à disposição para a 8ª rodada.

Autor de dois gols na competição, Léo Gamalho desfalcou o Vitória nos últimos quatro jogos por causa de uma tendinite na panturrilha direita. Recuperado, o atacante voltou a treinar normalmente com o elenco rubro-negro na tarde de segunda-feira (22) e é opção para o técnico Léo Condé no jogo contra a equipe alagoana.

Welder o substituiu nas vitórias contra Botafogo-SP (3x0) e Ceará (2x0), bem como nas derrotas para Atlético-GO (3x2) e Mirassol (2x0). Marcou um gol contra a equipe paulista e pode voltar a figurar no banco de reservas.

Rodrigo Andrade tem vaga garantida no meio-campo. Já Léo Gomes e Diego Fumaça brigam pela posição de primeiro volante. Com uma lesão na panturrilha, Giovanni Augusto segue vetado pelos médicos e a missão de encontrar um substituto para a função de armador tem dado dor de cabeça ao técnico Léo Condé.

Substituto imediato, Thiago Lopes foi titular contra o Mirassol, na última sexta-feira (19), mas não rendeu o esperado. Gegê e Diego Torres também são opções para a função.

Outra possibilidade é escalar Osvaldo mais centralizado e Matheusinho aberto pela direita, escolha de Léo Condé na vitória por 2x0 para o Londrina, no Barradão, na 3ª rodada da Série B.

Matheusinho pode até pintar no onze inicial no lado esquerdo do campo. Ele é a primeira opção para substituir Zé Hugo caso ele não tenha condições de atuar. O atacante foi o único dos titulares que não treinou em campo na reapresentação de segunda-feira.

Com uma inflamação no dente, Zé Hugo foi medicado com antibiótico e poupado da atividade. Ele será reavaliado na tarde desta terça-feira (23), quando o elenco finalizará a preparação para o jogo contra o CRB. O treino será fechado à imprensa.

Uma provável escalação do Vitória contra o CRB teria Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Diego Fumaça (Léo Gomes), Rodrigo Andrade e Thiago Lopes (Matheuzinho); Osvaldo, Léo Gamalho (Welder) e Zé Hugo.