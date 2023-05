Léo Gamalho vai desfalcar o Vitória contra o Botafogo-SP

O Vitória jogará desfalcado contra o Botafogo-SP. Titular nas três primeiras rodadas da Série B do Brasileiro, o centroavante Léo Gamalho está fora da partida de sexta-feira (5), às 21h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O jogador foi vetado pelo departamento médico porque está com um desconforto na panturrilha esquerda e ficará em Salvador para realizar tratamento. Welder e Santiago Tréllez são os principais candidatos à vaga.

A baixa no time foi revelada pelo presidente do Vitória, Fábio Mota, durante entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (3). "Para ganhar campeonato e para classificar, tem que ter elenco. Vou dar um exemplo simples, não é nem do Vitória. O Criciúma tem uma campanha igual à do Vitória. Veja que o Criciúma jogou com o Londrina sem os três principais jogadores, não teve quem substituísse, empatou e quase perde o jogo. A gente não sabe se Léo Gamalho vai jogar contra o Botafogo. Ele sentiu, esta tentando recuperar. Está fora, pronto", afirmou o dirigente.

Sem Léo Gamalho, o elenco do Vitória finalizou a preparação em Salvador e viaja esta tarde, às 15h, para Campinas. Na quinta (4) pela manhã, a delegação segue para Araraquara, onde ficará concentrada até o jogo.

Com 100% de aproveitamento e nove pontos somados, o Vitória encerrou a terceira rodada como líder da Série B. O rubro-negro foi ultrapassado pelo Criciúma, que já jogou pela quarta rodada e foi a 10 pontos após empatar com o Londrina por 1x1, fora de casa.