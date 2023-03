Léo Gomes sai em defesa de Fábio Mota: 'A gente torce pela permanência dele'

Titular do Vitória e um dos jogadores mais experientes do elenco, o volante Léo Gomes saiu em defesa do presidente do clube, Fábio Mota, durante entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (6), na Toca do Leão.

De acordo com o atleta, o elenco está fechado com o gestor e deseja a permanência dele. O dirigente rubro-negro cogita renunciar ao cargo após ele e a família terem recebido ameaças nas redes sociais.

"Claro que a gente torce pela permanência dele. A gente sabe que é um homem de palavras. Nós jogadores temos a confiança dele. Esse assunto a gente não conversa tanto. Ele não passa para a gente e a gente também não pergunta para ele sobre isso", afirmou Léo Gomes.

O Vitória amargou três eliminações seguidas na temporada. Após sair do Campeonato Baiano e da Copa do Brasil, o Leão também decepcionou na Copa do Nordeste. Apesar do empate em 1x1 com o Bahia, domingo (5), na Fonte Nova, o resultado acabou com as chances do rubro-negro garantir vaga nas quartas de final do regional.

"Temos que focar dentro de campo porque os resultados não foram bons, mas podemos mudar essa chave aí. A gente sabe que foi um início de ano complicado para a gente e reconhecemos isso. Conversando entre nós, a gente sabe que saímos das competições, sabemos das responsabilidades e sabemos que mudanças podem ocorrer", projetou o volante.