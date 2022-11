Leo Jaime faz show em Salvador com maiores sucessos da carreira; compre ingresso com desconto

Cantor e compositor, Leo Jaime tem mais de 40 anos de carreira e chega a Salvador na próxima sexta-feira (11) para celebrar os hits e bailes que embalam sua trajetória. O show "Dance comigo" é autoexplicativo: feito para assistir, cantar e, ora bolas, dançar.

Leo Jaime escreveu músicas como As Sete Vampiras, A Fórmula do Amor, Conquistador Barato, Mensagem de Amor, Gatinha Manhosa, A Vida Não Preta e O Pobre. O show acontece na Pupileira, com ingressos custando de R$180 a R$240 a inteira. Assinantes CORREIO têm desconto de 30% pelo Clube CORREIO.

O show contará ainda com a participação da banda Retr80, capitaneada pelo cantor e compositor Alex Góes e pelo músico e produtor cultural Valdir Andrade. O grupo traz um repertório que vai de A-Ha aos Paralamas do Sucesso, passando por Duran Duran, Titâs, Dire Straits, Michael Jackson até chegar no Balão Mágico. Trata-se de uma viagem no tempo até a década de 80.

Os ingressos estão à venda no Sympla. As mesas têm assentos para até oito pessoas, sem lugar marcado.

Quem desejar comprar o ingresso de forma presencial, sem precisar pagar a taxa de serviço da plataforma de venda de ingressos, poderá adquirir no Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira, de segunda a sexta, das 8h às 18h. O pagamento pode ser realizado em dinheiro, cartão ou PIX.