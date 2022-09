Leo Jaime rebate comentário sobre desempenho sexual do presidente Bolsonaro

O coro puxado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), durante o desfile da comemoração pelos 200 anos da Independência do Brasil, em Brasília, gerou repercussão no país inteiro. O cantor Léo Jaime, de 62 anos, comentou sobre a frase dita pelo chefe do executivo.

"O que eu acho? Só não brocha quem não tem sentimentos", disse o artista em conversa à Folha de S. Paulo. Conhecido por declamar frases para alavancar a autoestima da mulher e sobre homens, como "Celulite quer dizer 'sou gostosa' em braile", e "Ereção não é obrigação, é merecimento", o artista raramente desfila e dispara suas conquistas sexuais.

Há alguns anos atrás, durante o programa Amor & Sexo, da Globo, Leo Jaime foi elogiado por Monique Evans que, na ocasião, revelou que só descobriu o que era um orgasmo quando teve relações sexuais com o cantor. "Ele teve paciência comigo e me ensinou a ter autoconhecimento", elogiou a ex-modelo.