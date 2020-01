Léo Kret é a convidada do Baianidades Entrevista, no Velho Espanha, na terça (14)

Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia

O projeto Baianidades Entrevista, comandado pelos jornalistas André Uzêda e João Gabriel Galdea, chega à sua quarta edição na próxima terça-feira (14), no bar Velho Espanha, nos Barris, tendo como entrevistada a dançarina e ex-vereadora Léo Kret do Brasil. O bate-papo, sempre descontraído e com entrada gratuita, acontece a partir das 19h.

Atual ouvidora da Secretaria Municipal da Reparação, Léo Kret, 36 anos, foi a primeira transexual eleita para um cargo legislativo no Brasil - foi vereadora da capital entre 2009 e 2012, quando promoveu políticas contra a homofobia e o preconceito contra transexuais e transgêneros.

Mesmo sem exercer um cargo eletivo desde então, segue sob os holofotes com projetos musicais de pagode baiano e funk.

Recentemente, participou da gravação, em Salvador, do clipe ‘Bola rebola’, da funkeira Anitta, de quem é amiga - as duas se reencontraram no final do ano passado, quando a cantora carioca veio tocar no Festival Virada Salvador.

O projeto, que já promoveu conversas com o escritor Fernando Vita, o cantor e compositor Gerônimo e o digital influencer Kêu Salvador, é uma extensão da coluna Baianidades, do CORREIO, publicada aos domingos na versão online e, eventualmente, no jornal impresso.

O Baianidades Entrevista ocorre uma vez por mês e traz sempre personagens e personalidades que têm uma forte ligação com a arte e cultura popular da Bahia. A proposta é discutir a baianidade em seus aspectos social, cultural e histórico, além de questões que envolvem linguagem e comportamento.