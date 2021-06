Léo Ortiz se junta à Seleção para o mata-mata da Copa América

A seleção brasileira está completa para disputar o mata-mata da Copa América. Nesta terça-feira (29), o zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, se apresentou na Granja Comary, em Teresópolis. O grupo se prepara para enfrentar o Chile, pelas quartas de final da competição.

Léo Ortiz, aliás, foi um dos titulares na vitória do Red Bull Bragantino, líder do Brasileirão, sobre o Atlético-GO, por 1x0, na noite de segunda-feira (28). O defensor, de 25 anos, foi convocado no último sábado (26) para o lugar de Felipe, do Atlético de Madrid, que sofreu lesão no joelho direito em um treino.

Essa será a primeira oportunidade do jogador com a Amarelinha. Além dele, o técnico Tite conta com os zagueiros Éder Militão, Marquinhos e Thiago Silva.

Brasil e Chile se enfrentam na sexta-feira (2), às 21h, no estádio Nilton Santos, conhecido como Engenhão, no Rio de Janeiro.