Leo Prates apresenta 16 projetos na Câmara dos Deputados

Após dar início aos trabalhos do novo mandato de deputado federal, em Brasília, Leo Prates protocolou 16 proposições legislativas na Câmara Federal. Entre as propostas, foram apresentados 11 Projetos de Lei , 5 Projetos de Indicação. Prates também preparou uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC), que será precisará do apoio de 1/3 dos parlamentares da casa para ser apresentada.

As propostas que começaram a ser formuladas logo após o encerramento do pleito eleitoral realizado no ano passado, contemplam demandas em diversas áreas junto às quais Prates militou ao longo dos anos, a exemplo da causa da pessoa com deficiência, saúde, causa animal e causas sociais.

“Ao vir para Brasília, trouxe a missão de continuar defendendo as bandeiras que carrego ao longo da minha vida pública. Agora com as nossas proposições iniciais protocoladas, vamos trabalhar para aprova-las e levar mais qualidade de vida para a nossa população”, afirma.