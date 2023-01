Léo Santana anuncia camarote em frente ao Cristo da Barra durante Carnaval de Salvador

O cantor Léo Santana acaba de anunciar, nesta sexta-feira, 27 de janeiro, que terá um camarote no Carnaval 2023 de Salvador. O espaço batizado de ‘Mirante do Gigante’ funcionará no circuito Barra-Ondina, em frente ao monumento do Cristo da Barra.

Com capacidade para 400 pessoas por dia, o camarote contará com praça de alimentação e boate comandada pelo Hype Bar, além de super vista para a folia momesca.

O ‘Mirante do Gigante’ vai funcionar no dia 12 de fevereiro, durante o Furdunço, e do dia 14 com o Pipoco até a quarta-feira de cinzas, quando será realizado um after, encerrando a programação.

Os ingressos já podem ser comprados na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia, na loja e no site da Central do Carnaval e no site Bora Tickets.SERVIÇO

O que: Mirante do Gigante

Onde: Avenida Oceânica, 819, Barra (Em frente ao Cristo)

Quando: Dias 12, e de 14 a 21 de fevereiro

Informações: @ssaproducoes @mirantedogigante

Vendas: Bora Tickets e Central do Carnaval

Leia mais em Alô Alô Bahia