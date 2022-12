Léo Santana anuncia ensaios de verão com Alok, Luan Santana e mais

Léo Santana já está com tudo pronto para dar início à sua temporada de ensaios de Verão. O Baile da Santinha, que agora é “in the Park”, terá três edições, sempre às sextas-feiras, nos dias 6, 13 e 20 de janeiro, no Wet (Av. Paralela), com grandes nomes da música nacional que farão shows completos em cada data.

Dia 6, Luan Santana, Alok e Xand Avião se juntarão ao anfitrião, que já garantiu que vai amanhecer o dia, como de praxe. Lennon, Dennis DJ, Pedro Sampaio, Wesley Safadão, Nattan, Gustavo Mioto e Zé Neto e Cristiano completam a grade das outras duas edições.

Além do nome novo e das atrações de peso, o artista também prometeu experiências para o público na festa, que passa a ser temática. Os ingressos para o Baile da Santinha In the park do dia 6 de janeiro começam a ser vendidos neste sábado (3), na loja do Bora, no 2º piso do Shopping da Bahia, ou através do site boratickets.com.br.

