Leo Santana arrasta multidão em trio sem cordas no circuito Barra-Ondina

O cantor Leo Santana arrastou uma multidão na Pipoca do Gigante, na noite desta segunda-feira (24), no circuito Dodô (Barra-Ondina). Vestido de Defensor da Liberdade, o gigante, como é carinhosamente conhecido pelos fãs, sacudiu o circuito com seus hits, entre eles Contatinho, a sua aposta para o Carnaval 2020.

"Liberdade em ser aquilo que você quiser ser, a liberdade para crer naquilo que mais te toca, para amar... Eis o figurino que escolhemos para finalizarmos o tema do nosso carnaval 2020, família. O homem do futuro entrou no circuito para defender dias melhores e livres para todos nós. Gratidão a pipoca mais animada da madrugada. A galera ficou e desceu com o GG da Barra até Ondina espalhando felicidade", escreveu o cantor na sua conta do Instagram.

Este ano, o tema do Carnaval de Leo Santana é O Homem do Futuro. A ideia é mostrar a evolução da relação humana com aspectos como a natureza, o amor e a liberdade. Além dos figurinos apresentados com a temática, o cantor também usará a fantasia para o bloco As Muquiranas, que será uma homenagem ao conto ‘Alice no País das Maravilhas’, nesta terça-feira (25), no circuito Barra-Ondina.

