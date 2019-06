Léo Santana canta na cerimônia de abertura da Copa América

A Copa América começou com uma cerimônia de abertura no gramado do estádio do Morumbi, em São Paulo, antes de Brasil x Bolívia. A festa contou com 400 pessoas em cena, além de cem músicos. O tema principal foi a união dos países em torno do futebol. A cerimônia teve a participação do cantor baiano Léo Santana e da estrela colombiana Karol G, que gravaram a música tema da Copa América, "Vibra Continente".

A intenção do Comitê Organizador era fazer uma cerimônia curta, mas marcante, bem diferente da abertura longa da Copa do Mundo de 2014. Segundo o diretor-artístico da abertura, Edson Erdmann, o evento foi a primeira parte de uma história que terá sua segunda e última metade contada na final da Copa América.

"Vamos contar uma história dividida em duas partes, a abertura é uma, a de encerramento é outra. O Brasil, com a Copa (de 2014) e Olimpíada (de 2016), já contou sua história. Agora, o Brasil convida os países América do Sul para contar suas histórias juntos", afirmou Erdmann.