Léo Santana chega ao 1º lugar no Spotify e se torna um dos 30 artistas mais ouvidos no mundo

Nesta segunda (6), Léo Santana conquistou o primeiro lugar na playlist Top 50 Brasil, no Sportify, com a música Zona de Perigo. Além disso, a canção também ocupa a 30ª posição na playlist global da playlist Top 50 Global.

O hit, lançado em dezembro de 2022, começou a viralizar na semana passada após Léo Santana e a mulher, Lore Improta, compartilharem um vídeo fofo e romântico fazendo a coreografia da música.

Emocionada, Lore agradeceu aos fãs e parabenizou o marido pela conquista.

"SOMOS TOP 1! EU NÃO CONSIGO ACREDITAR! OBRIGADA GENTE! PARABÉNS VIDA @leosantana e parabéns equipe GG! Vocês são F%*#! Tô de pijama com a cara sem lavar e trouxe esse video do Story para agradecer a vocês que tornaram a música do meu amor a número 1 do Brasil! Gratidão!! Tô muito feliz", escreveu ela.