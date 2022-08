Léo Santana confirmado na festa dos 15 anos do Folianópolis

Léo Santana é mais um baiano no Carnaval fora de época da capital catarinense (Foto: Divulgação)





O Gigante Léo Santana é o novo nome confirmado para a edição comemorativa dos 15 anos do Folianópolis, que será realizado nos dias 12, 13 e 14 de novembro, na capital de Santa Catarina. O evento, que este ano homenageará a Bahia, mantém a tradição de só contratar artistas da cena axé. Além de Léo, também marcarão presença Bell Marques, Ivete Sangalo, Durval Lélys, Saulo, Harmonia do Samba, Psirico, Timbalada, Parangolé e Banda Eva. O evento é uma produção conjunta de Doreni Caramori, Artêmio Stefanski, Renato Galo, Nei Ávila, Cassio Franco e Flávio Maron.





Magary Lord também vai fazer a Lavage de La Madeleine

Magary Lord vai esticar sua estadia pela Europa. Além de se apresentar na primeira lavagem da Igreja de Santo Antonio Lisboa, como a coluna já tinha noticiado, ela também vai participar da Lavage de La Madeleine, em Paris, na França, dia 4 de setembro. O evento, que este ano chega à 20ª Edição, foi criada pelo santamarense Robertinho Chaves, que mantém a tradição. Por essa lavagem já passaram Daniela Mercury, Carlinhos, Brown, Caetano Veloso e Margareth Menezes, entre outros. Eu tive oportunidade de fazer a cobertura algumas vezes.





Negra Jhô retorna com sua feijoada no Pelourinho

A 11ª edição da Feijoada da Negra Jhô acontece no dia 25 de setembro, a partir das 13h, no Largo Tereza Batista, no Pelourinho. O Pretinho é a primeira atração musical confirmada. Uma das mais queridas personalidades baianas, a trançadeira Negra Jhô volta a realizar o evento depois de dois anos e meio, por conta da pandemia da covid- 19. Conhecida e querida pelos baianos, Negra Jhô já fez penteado e turbantes nas cabeças de muita gente famosa, como Carlinhos Brown, Xuxa Meneghel, Felipe Pezzoni, Carla Perez, Scheila Carvalho, Gilberto Gil, Tiago Lacerda, Vanessa Lóes, Ivete Sangalo, Lázaro Ramos, Daniela Mercury e muitos outros.





Festa do Folclore

Sexta-feira (26), acontece na cidade de São Sebastião, a tradicional Festa do Folclore, com programação gratuita na praça pública. Abordando o tema Aproximando Culturas, Ultrapassando Limites, o evento acontece das 9h às 21h, na Praça Doze de Outubro. Mobilizando trinta escolas, a programação será gratuita e contará com barracas típicas, atração musical e apresentações dos estudantes.





1 O Grupo Arrocha está de volta, repaginado e com uma nova história, trazendo duas novas vozes, Lucas Araújo e Lucas Lírio. Antes comandado por Pablo, Nelsinho e outros grandes artistas, o grupo atualmente é acompanhado por uma nova equipe de profissionais, com experiência no cenário musical, sendo conhecido como um dos pioneiros do ritmo arrocha, também chamado de sofrência. Vem novidades até o final do ano, prometem os produtores.

2 Autor de canções conhecidas na voz de Luiz Melodia, Zizi Possi e Geraldo Azevedo, o cantor, compositor e guitarrista baiano Ricardo Augusto lança Balanço das Ondas, seu 6º álbum. Composto por 15 faixas, o álbum traz 9 canções autorais inéditas, uma faixa bônus e 5 releituras criadas em parceria com artistas como Luiz Melodia, Paulinho Andrade, Xico Chaves e Gileno Félix.

3 Depois de confirmar nomes como Ponto de Equilíbrio, Edy Vox, The Itals e Marcia Griffiths, a República do Reggae, que acontece dia 19 de novembro no Wet, na Paralela, anunciou mais duas atrações: Nengo Vieira e Dezarie – dois grandes nomes do reggae. O primeiro baiano é da turma de Edson Gomes e Sine Calmon; e a segunda, nascida em St. Croix, Ilhas Virgens Americanas, tem suas raízes no reggae.