Léo Santana diz que faz 'o melhor ovo cozido' e que planeja casamento para 2021

Depois de sua última Live - “Baile da Santinha Sunset” - Léo Santana não ficou parado. Fez lançamentos de novas músicas nas plataformas musicais enquanto preparava uma nova apresentação para seu imenso fã clube. É o “Léo Santana Convida” um show com as participações de Ferrugem, Dilsinho, Rode Torres e apresentação de Lore Improta sua namorada. É neste domingo (2) a partir das 15h em seu canal oficial no YouTube - YouTube.com/leosantana.

Como tudo que envolve o gigante gera curiosidade, por ser um artista de sucesso que interage bastante nas chamadas redes sociais, eu procurei fazer uma coisa diferente neste espaço semanal do Baú do Marrom que todo sábado traz para os assinantes do jornal CORREIO conteúdos exclusivos.

Conversei com ele para saber como está a sua vida nessa quarentena que nunca acaba. Entrando um pouco na intimidade desse garoto, que saiu do subúrbio ferroviário de Salvador para se tornar um sucesso nacional desde que o Brasil conheceu o seu Rebolation. Além de assumir que pretende se casar com a influencer Lore Improta e ter filhos, Léo mandou avisar que o ovo cozido - creia! - que ele faz é o melhor. Nesse quesito pelo menos eu ganho dele pois aprendi a fazer um macarrão.

Como Léo Santana está se virando nesses tempos de pandemia e confinamento social?

A gente vai se virando como pode. Fomos pegos de surpresa, então precisamos nos adaptar e nos reinventar. Estou aproveitando o tempo em casa pra curtir a família, descansar, mas sem deixar de produzir. Lancei no dia 17 de julho uma música e um clipe em parceria com MC DUBlack chamada "Proibida para Adolescente” um hit envolvente que já caiu no gosto da galera e esta bombando nas plataformas digitais. Também estou aproveitando pra assistir alguns filmes que estavam pendentes, ler..

Além das lives e de outras produções musicais você descobriu outras habilidades, por exemplo: cozinhar, fazer faxina (eu tive que aprender rs) etc etc

Sem dúvida alguma. Gosto de cuidar da casa e me arrisco na cozinha de vez em quando. Modéstia parte, meu ovo cozido é o melhor! rsrs

Andei lendo alguma coisa que você estaria pensando em casar e ter um filho. Já está na hora de vir um Leozinho ou uma Leozinha?

É... tudo no tempo certo. Eu e Lore [Improta] desejamos casar, sim, mas diante dos acontecimentos achamos melhor adiar pro ano que vem. Ainda não começamos a ver nada, mas certamente faremos uma cerimônia do nosso jeito, seja ela do tamanho que for. Queremos nossa família e os amigos brindando e celebrando esse momento junto com a gente. Filho também é um desejo nosso, mas vamos planejar direitinho e sem pressa.

Você tem um público feminino, as santinhas, imenso. Mas agrada também à chamada comunidade LGBTQIA (e outras letras que nem eu sei kkk). Você já foi convidado para um evento destinado a esse público: tipo parada Gay, Micareta Salvador etc. E, se fosse, aceitaria?

Tenho um carinho enorme pelo meu público, seja ele feminino, masculino ou LGBTQIA+. Meus fãs são minha maior alegria. Sou um artista de sorte e abençoado. Certamente me apresentaria numa parada gay, ou em qualquer evento do tipo. Aqui não há distinção. Um Artista sempre vai onde o povo estar.

O que Léo Santana está preparando para quando toda essa quarentena do coronavírus passar?

Muitas novidades! Músicas novas, show novo, feats, se preparem que vem a´´i mais 2 “Pancadas” do GG... Além de muitos dias na estrada tocando e matando a saudade dos fãs por esse Brasil!!!