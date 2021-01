Leo Santana diz que quer ter '3 filhos e até netos' em 10 anos e vira meme

O cantor Leo Santana abriu uma "caixa de perguntas" no Instagram para interagir com os fãs. Uma resposta do pagodeiro, contudo, roubou a cena, virou piada e circulou em outras redes sociais como meme.

Um seguidor quis saber dos planos de Leo para o futuro, perguntando como ele se vê daqui a dez anos. "Com meus 3 filhos, quem sabe até com netos. E manter sempre minha família e amigos por perto", escreveu o cantor.

Os 3 filhos por enquanto são hipotéticos - Leo, que é noivo da cantora e dançarina Lore Improta, ainda não é pai. Por isso, seria impossível ele ter netos em dez anos, mesmo que tenha filhos até lá. A resposta viralizou praticamente imediatamente.

As piadas foram muitas. "Certeza que ele é de humanas", "Leo, seus filhos vão ter filhos com 10 anos? Tá maluco?", "Esse faltou na aula de matemática", e daí por diante.

Leo ainda não voltou às redes após a repercussão.

(Foto: Reprodução)